Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Проверка масла превращается в битву с обломанным щупом: когда гаражные методы работают
Золотая корочка без фритюра: секрет идеальных крыльев, которые тают во рту — вы забудете про фастфуд
Не царапаются, а обнимают: самые нежные породы для тех, кто ищет тепла, а не драмы
Смертоносное наследие штормов: циклоны оставляют за собой больше, чем руины — это только начало
Встреча Роберто Де Ниро с Папой Франциском: почему это событие так важно для актёра
Горячий чай не всегда на пользу: когда полезный напиток становится испытанием для желудка
Анну Седокову атаковала соседка: что стоит за странным конфликтом из-за женатого мужчины
В Киеве запахло переменами: кто претендует на кресло Зеленского
Антипригарное покрытие сдаётся без боя: один привычный жест сокращает жизнь сковороды вдвое

Трое детей перевернули мир Камбербэтча: актёр раскрыл сокровенную тайну

1:01
Кино

Бенедикт Камбербэтч откровенно рассказал о трансформации, которую пережил после рождения троих детей. Актёр отметил, что отцовство кардинально изменило его эмоциональный фон и профессиональный подход.

Бенедикт Камбербэтч
Фото: commons.wikimedia.org by Harald Krichel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бенедикт Камбербэтч

По словам звезды "Шерлока", он обнаружил у себя ранее незнакомую степень чувствительности. Эта новая эмоциональная открытость напрямую повлияла на его актёрскую игру.

"Это не обязательно столкновение твоего опыта с опытом персонажа, это то, что ты становишься свободным каналом для того, чего раньше не знал", — поделился Камбербэтч в интервью US Weekly.

Он добавил, что теперь способен острее реагировать на различные художественные произведения.

Актёр, десять лет состоящий в браке с Софи Хантер, отмечает переосмысление своего отношения к профессии. Несмотря на ироничное восприятие статуса секс-символа, Камбербэтч серьёзно относится к тем внутренним изменениям, которые привнесло в его жизнь отцовство.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Ягодицы как пружины, колени под защитой: программа, которая сушит жир и накачивает выносливость
Новости спорта
Ягодицы как пружины, колени под защитой: программа, которая сушит жир и накачивает выносливость
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Авто
Китайцы больше не ржавеют: названы 9 кроссоверов из Поднебесной с самой прочной защитой кузова
Подкармливайте спатифиллум этим — и ваш цветок станет звездой любого интерьера
Садоводство, цветоводство
Подкармливайте спатифиллум этим — и ваш цветок станет звездой любого интерьера
Популярное
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном

Пушистые шапки из 90-х возвращаются и обещают стать главным трендом зимы 2025 — почему именно они заменят привычные бини.

Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
К чему ведёт запрет шенгена: от мультивиз до россиян вне закона в ЕС Олег Володин Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
Ботинки 60-х снова в моде: элегантность прошлого возвращается, превращая зиму 2026 в эпоху стиля
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Последние материалы
Не царапаются, а обнимают: самые нежные породы для тех, кто ищет тепла, а не драмы
Смертоносное наследие штормов: циклоны оставляют за собой больше, чем руины — это только начало
Встреча Роберто Де Ниро с Папой Франциском: почему это событие так важно для актёра
Горячий чай не всегда на пользу: когда полезный напиток становится испытанием для желудка
Анну Седокову атаковала соседка: что стоит за странным конфликтом из-за женатого мужчины
В Киеве запахло переменами: кто претендует на кресло Зеленского
Антипригарное покрытие сдаётся без боя: один привычный жест сокращает жизнь сковороды вдвое
В Брюсселе заявили, что санкции США против Лукойла Европы не касаются
Паста, которая согревает душу: в каждом ингредиенте — уют, аромат и воспоминания о доме
Потап и Настя Каменских в Америке: почему их новые концерты — это тень былой славы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.