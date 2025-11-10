Трое детей перевернули мир Камбербэтча: актёр раскрыл сокровенную тайну

Бенедикт Камбербэтч откровенно рассказал о трансформации, которую пережил после рождения троих детей. Актёр отметил, что отцовство кардинально изменило его эмоциональный фон и профессиональный подход.
По словам звезды "Шерлока", он обнаружил у себя ранее незнакомую степень чувствительности. Эта новая эмоциональная открытость напрямую повлияла на его актёрскую игру.
"Это не обязательно столкновение твоего опыта с опытом персонажа, это то, что ты становишься свободным каналом для того, чего раньше не знал", — поделился Камбербэтч в интервью US Weekly.
Он добавил, что теперь способен острее реагировать на различные художественные произведения.
Актёр, десять лет состоящий в браке с Софи Хантер, отмечает переосмысление своего отношения к профессии. Несмотря на ироничное восприятие статуса секс-символа, Камбербэтч серьёзно относится к тем внутренним изменениям, которые привнесло в его жизнь отцовство.
Пушистые шапки из 90-х возвращаются и обещают стать главным трендом зимы 2025 — почему именно они заменят привычные бини.