Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путешествие к себе: как генеалогические маршруты открывают забытые города России
Гибриды огурцов разные: один пакетик превращает вашу грядку в конвейер или разочарование
Неправильный цвет превращает авто в висяк на вторичке, а удачный — работает как вклад в банк
Лицо под линейку: мода на совершенство превратилась в гонку — идеал с побочкой для здоровья
Спортивный стиль проиграл: Влад Лисовец рассказал о неожиданных трендах современной моды
Пахнет июлем и детством: бисквитный рулет, который возвращает вкус лета
Собака пьёт воду литрами: как отличить здоровую жажду от признаков болезни
Жилищный сюрприз из прошлого: россиян ждёт повторение коммунального кошмара 2000-х
Обычная фольга превращается в детектор беды: как за три дня узнать, сгниёт ли ваш дом

Джереми Реннер оказался в центре скандала: обвинения в домогательствах и давлении

1:03
Кино

Американский актёр Джереми Реннер оказался в центре скандала. Его бывшая партнёрша, режиссёр И Чжоу, обвинила звезду кинематографической вселенной Marvel в домогательствах и психологическом давлении.

Джереми Реннер
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Джереми Реннер

По словам женщины, в период отношений Реннер неоднократно отправлял ей непристойные материалы. Когда пара начала расходиться, актёр угрожал сообщить о ней в миграционные службы. Также она утверждает о случае жестокого поведения с его стороны.

"Обвинения абсолютно ложны и не соответствуют действительности", — заявили представители актёра в комментарии для Page Six.

Таким образом команда Реннера официально опровергла все претензии.

Конфликт усугубляется тем, что И Чжоу угрожает обнародовать частные материалы, полученные от актёра.

На этом фоне Реннер продолжает работу — недавно он озвучил главного персонажа в первом полнометражном фильме, полностью созданном искусственным интеллектом.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Домашние животные
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Красота и стиль
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
Домашние животные
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
Популярное
Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном

Пушистые шапки из 90-х возвращаются и обещают стать главным трендом зимы 2025 — почему именно они заменят привычные бини.

Новый зимний хит 2025 года: эти шапки из 90-х возвращаются и делают бини прошлым сезоном
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Попрощайтесь с возрастными руками: ночной уход, который омолаживает кожу пока вы спите
Если собаки постоянно идут за вами — это знак: причина проста, но говорит о вас многое
Преданы, как собаки: эти породы кошек созданы для тех, кто ищет в питомце настоящего друга
К чему ведёт запрет шенгена: от мультивиз до россиян вне закона в ЕС Олег Володин Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин
Оно выглядело как водоросли, пока не пошевелилось: древнее существо пробудилось у Комодо
Ботинки 60-х снова в моде: элегантность прошлого возвращается, превращая зиму 2026 в эпоху стиля
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Золотой хвост вместо пепла: комета K1 Atlas пережила солнечный ад и манит взглядами перед рассветом
Последние материалы
Джереми Реннер оказался в центре скандала: обвинения в домогательствах и давлении
Гибриды огурцов разные: один пакетик превращает вашу грядку в конвейер или разочарование
Неправильный цвет превращает авто в висяк на вторичке, а удачный — работает как вклад в банк
Лицо под линейку: мода на совершенство превратилась в гонку — идеал с побочкой для здоровья
Спортивный стиль проиграл: Влад Лисовец рассказал о неожиданных трендах современной моды
Пахнет июлем и детством: бисквитный рулет, который возвращает вкус лета
Собака пьёт воду литрами: как отличить здоровую жажду от признаков болезни
Жилищный сюрприз из прошлого: россиян ждёт повторение коммунального кошмара 2000-х
Обычная фольга превращается в детектор беды: как за три дня узнать, сгниёт ли ваш дом
Совет, меняющий жизнь: что Алла Пугачёва настоятельно рекомендует современной молодёжи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.