Джереми Реннер оказался в центре скандала: обвинения в домогательствах и давлении

Американский актёр Джереми Реннер оказался в центре скандала. Его бывшая партнёрша, режиссёр И Чжоу, обвинила звезду кинематографической вселенной Marvel в домогательствах и психологическом давлении.
По словам женщины, в период отношений Реннер неоднократно отправлял ей непристойные материалы. Когда пара начала расходиться, актёр угрожал сообщить о ней в миграционные службы. Также она утверждает о случае жестокого поведения с его стороны.
"Обвинения абсолютно ложны и не соответствуют действительности", — заявили представители актёра в комментарии для Page Six.
Таким образом команда Реннера официально опровергла все претензии.
Конфликт усугубляется тем, что И Чжоу угрожает обнародовать частные материалы, полученные от актёра.
На этом фоне Реннер продолжает работу — недавно он озвучил главного персонажа в первом полнометражном фильме, полностью созданном искусственным интеллектом.
