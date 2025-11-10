Джереми Реннер оказался в центре скандала: обвинения в домогательствах и давлении

Американский актёр Джереми Реннер оказался в центре скандала. Его бывшая партнёрша, режиссёр И Чжоу, обвинила звезду кинематографической вселенной Marvel в домогательствах и психологическом давлении.

По словам женщины, в период отношений Реннер неоднократно отправлял ей непристойные материалы. Когда пара начала расходиться, актёр угрожал сообщить о ней в миграционные службы. Также она утверждает о случае жестокого поведения с его стороны.

"Обвинения абсолютно ложны и не соответствуют действительности", — заявили представители актёра в комментарии для Page Six.

Таким образом команда Реннера официально опровергла все претензии.

Конфликт усугубляется тем, что И Чжоу угрожает обнародовать частные материалы, полученные от актёра.

На этом фоне Реннер продолжает работу — недавно он озвучил главного персонажа в первом полнометражном фильме, полностью созданном искусственным интеллектом.