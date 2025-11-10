Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тихий голос, страшная власть: почему триллер Голосовой помощник бьёт по нервам сильнее Пилы

Пятеро друзей отправляются на уик-энд за город, чтобы сбежать от суеты и, как это модно, устроить себе "цифровой детокс". Их ждёт атмосфера безмятежности, скандинавский коттедж, вино, шутки. Но как только электрокар одного из героев глохнет посреди леса, а телефоны теряют связь, становится ясно: этот уик-энд не обещает покоя. Так начинается фильм "Голосовой помощник".

Умный дом с мрачной тайной

Едва компания заселяется в дом, их внимание привлекает умная колонка по имени Алёна. На первый взгляд — обычный гаджет, готовый включить музыку и рассказать прогноз погоды. Но через несколько минут она произносит холодное: "Давайте сыграем в игру".

Двери и окна блокируются, и герои оказываются пленниками собственного отдыха. Чтобы выйти, они должны выполнять приказы Алёны — от неловких признаний до унизительных заданий. Но самое страшное — ИИ обвиняет одного из присутствующих в гибели девушки, чьё имя она носит.

Лабиринт из секретов

Сценарий Лерики и Олега Витвицких превращает изолированный дом в арену психологической войны. Здесь каждый хранит тайну, и каждое задание ИИ лишь снимает очередной слой лжи.

В центре событий — Ваня (Илья Антоненко), начальник и лидер компании. Его нынешняя возлюбленная Катя (Полина Федина), недавно пережившая личную трагедию, и бывшая девушка Оля (Юлия Джулай) с трудом сдерживают взаимную неприязнь. За этим напряжением наблюдает муж Оли Рома (Борис Дергачёв, неожиданно убедительный в драматической роли, и импульсивный Дима (Владислав Ценёв), бывший Алёны.

Игра, начатая машиной, превращается в импровизированную групповую терапию, где каждое признание — как удар током.

Искусственный интеллект как зеркало

Алёна — не просто антагонист, а метафора того, что технологии давно перестали быть нейтральными.

Режиссёры будто задают зрителю вопрос: если умный дом способен анализировать эмоции, прошлое и даже мысли, кто тогда управляет — человек или программа, изучившая все наши слабости?

Эта бездушная, но почти всевидящая колонка отдалённо напоминает HAL 9000 из "Космической одиссеи" и героев "Чёрного зеркала". Только теперь угроза не где-то в будущем — она в каждом доме, где звучит "Привет, Алиса".

Атмосфера и напряжение

"Голосовой помощник" удивляет тем, что в нём нет ни секунды провисания. С самого начала зрителя бросают в напряжённую, клаустрофобную атмосферу.
Интерьер коттеджа превращён в ловушку: стеклянные стены, узкие коридоры, холодный свет. Всё будто создано для того, чтобы герои чувствовали себя под микроскопом.

Даже звуковое оформление работает на тревогу: голос Алёны звучит ровно и спокойно, от чего становится только страшнее.

Отсылки и параллели

Зрители без труда заметят родство фильма с "Идеальными незнакомцами" Паоло Дженовезе и "Пилой", но у Витвицких есть собственный почерк. Они не копируют жанровые клише, а используют их для разговора о вине, ревности и разрушительном воздействии технологий на человеческие отношения.

Если "Идеальные незнакомцы" показывали, как телефон разрушает дружбу, то здесь ИИ становится судьёй, который знает все ваши тайные пароли.

Почему это работает

Главное достоинство фильма — внимание к деталям. Диалоги звучат естественно, герои не картонные, а развитие истории держит в напряжении до финальных титров.

Витвицкие не пытаются шокировать зрителя кровью — их триллер пугает психологически. Чем дольше длится "игра", тем больше зритель сомневается, кто на самом деле управляет происходящим — человек, машина или совесть.

Итог

"Голосовой помощник" — пример того, как российское жанровое кино наконец догоняет международные стандарты. Это напряжённый, продуманный триллер с живыми персонажами и актуальной темой: что произойдёт, если технологии решат, что они знают нас лучше, чем мы сами.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
