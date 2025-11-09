Мария Кожевникова раскрыла секрет ухода из Универа: у неё было на это две причины

Актриса Мария Кожевникова, известная зрителям по роли Аллочки в популярном ситкоме "Универ", спустя 15 лет после того, как покинула проект, вновь вернулась на съёмочную площадку. Она рассказала, почему в своё время решила уйти и как проходит её возвращение в известный проект.

Почему Кожевникова покинула проект?

Мария Кожевникова стала одной из самых любимых актрис комедийного сериала "Универ". Но в какой-то момент она почувствовала, что пришло время уйти. Как призналась сама актриса, причиной её решения стало физическое и эмоциональное выгорание. Съёмки сериала были очень трудными, и, несмотря на популярность, сложности в создании образа привели к тому, что актриса решила оставить проект.

"Мы снимались с одним выходным днём по 12-13 часов. В какой-то момент я перестала читать сценарий. Внутри всё тебя не тревожит", — поделилась актриса в шоу "Звёзды сошлись" на НТВ.

Она отметила, что трудности начались не только от усталости от съёмок, но и от развития её персонажа Аллочки. Сценаристы продолжали вводить её героиню в новые отношения, что не нравилось Кожевниковой. Актрисе хотелось, чтобы её Аллочка была более серьёзной и зрелой, а не такой лёгкой и наивной. Работа с этим образом и постоянные переработки стали причиной её ухода.

Возвращение в проект: как изменился подход

После долгого перерыва актриса решилась вернуться в проект и снова сыграть свою роль. Возвращение в "Универ" оказалось для неё непростым шагом, но она не пожалела о своём решении. Кожевникова призналась, что на этот раз она намного легче воспринимает процесс съёмок и наслаждается работой. Для неё важно, что проект не длится вечно: это позволяет ей спокойно работать, не боясь выгорания.

Возвращение для Кожевниковой стало новым этапом в её карьере. После того как она покинула проект, она занималась другими делами, развивалась и училась многому новому. Сегодня актриса готова снова быть частью "Универа", но уже с другими ощущениями и подходом к съёмочному процессу.

Работа с коллегами и поддержка Виталия Гогунского

Мария не может не отметить, как много для неё значат отношения с коллегами, и особенно с актёром Виталием Гогунским, с которым они работали в первых сезонах сериала. С Гогунским она делилась радостью и сложностями своего возвращения в проект. По словам Кожевниковой, он стал для неё другом за годы совместной работы.

Виталий Гогунский исполнил роль Кузи, который в первом сезоне был возлюбленным Аллочки. Именно с ним Кожевникова провела многие сцены, и их дуэт стал одной из самых ярких составляющих шоу. Для актрисы, по её собственным словам, работа с Гогунским — это всегда комфорт и доверие.

Как изменилась Аллочка?

Возвращение в проект открыло для Кожевниковой новую возможность показать, как изменился её персонаж. В первую очередь актриса желала увидеть свою героиню более зрелой и целеустремлённой, чем раньше. Это отличие заметно в новой версии сериала, и Аллочка становится не только комедийным персонажем, но и девушкой с характером, которая может решать свои проблемы.

Именно благодаря новым взглядам на роль и переменам в жизни самой Кожевниковой её персонаж стал глубже, а работа с ним приносит актрисе удовольствие. Сценаристы смогли учесть её пожелания и показать, что, несмотря на комический характер сериала, персонажи способны развиваться и меняться.

Зрители и новые впечатления от старых героев

Для поклонников сериала возвращение Кожевниковой стало долгожданным событием. Они ждали появления её персонажа в сериале и надеются, что она снова сможет подарить свои лучшие моменты зрителям. На сегодняшний день в "Универе" продолжает развиваться множество интересных сюжетных линий, и появление Аллочки добавляет к ним ещё больше красок.

Кожевникова, несмотря на долгий перерыв, остаётся любимой зрительницей и примером того, как нужно работать с персонажами, чтобы они оставались живыми и запоминающимися.