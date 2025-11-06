Режиссёрский дебют Кортни Кокс: почему она выбрала историю о доставщике пиццы с бомбой

Кортни Кокс, звезда культового ситкома "Друзья", дебютирует в режиссуре полнометражного кино. Она снимет криминальный триллер "Evil Genius" по мотивам громкого уголовного дела.

Фото: unsplash by Jeremy Yap is licensed under Free to use under the Unsplash License Ретро кинокамера

Как сообщает Deadline, в главных ролях в проекте заявлены оскароносная Патриша Аркетт и Дэвид Харбор, известный по сериалу "Очень странные дела". Сюжет будет исследовать реальную историю о доставщике пиццы, вынужденном ограбить банк под угрозой взрыва бомбы, закреплённой на его шее.

Картина станет художественной адаптацией документального сериала "Злой гений", подробно рассказавшего о смерти Брайана Дугласа Уэллса. Проект обещает глубокое погружение в историю обмана и отчаяния, стирающую грань между жертвой и преступником.

Этот шаг знаменует новый этап в карьере Кокс, которая ранее уже пробовала себя в режиссуре телевизионных проектов. Съёмки картины начнутся в ближайшее время.