Режиссёрский дебют Кортни Кокс: почему она выбрала историю о доставщике пиццы с бомбой

Кортни Кокс, звезда культового ситкома "Друзья", дебютирует в режиссуре полнометражного кино. Она снимет криминальный триллер "Evil Genius" по мотивам громкого уголовного дела.
Как сообщает Deadline, в главных ролях в проекте заявлены оскароносная Патриша Аркетт и Дэвид Харбор, известный по сериалу "Очень странные дела". Сюжет будет исследовать реальную историю о доставщике пиццы, вынужденном ограбить банк под угрозой взрыва бомбы, закреплённой на его шее.
Картина станет художественной адаптацией документального сериала "Злой гений", подробно рассказавшего о смерти Брайана Дугласа Уэллса. Проект обещает глубокое погружение в историю обмана и отчаяния, стирающую грань между жертвой и преступником.
Этот шаг знаменует новый этап в карьере Кокс, которая ранее уже пробовала себя в режиссуре телевизионных проектов. Съёмки картины начнутся в ближайшее время.
