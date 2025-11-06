Совет Умы Турман дочери: почему она предупредила о туфлях перед работой с Тарантино

1:09 Your browser does not support the audio element. Кино

27-летняя Майя Хоук, дочь Умы Турман и Итана Хоука, рассказала о необычном совете матери перед съёмками у Квентина Тарантино. В подкасте Good Hang with Amy Poehler актриса со смехом вспомнила рекомендацию знаменитой матери: "Не снимай туфли".

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Квентин Тарантино

Как сообщает Deadline, этот совет отсылает к известной особенности режиссёра, чьи фильмы часто включают сцены с демонстрацией стоп. Турман, снимавшаяся в "Криминальном чтиве" и "Убить Билла", хорошо знает о творческих особенностях Тарантино.

"Я это всерьёз не воспринимаю. В фильмах многих хороших режиссёров часто можно увидеть изображения ног", — ранее комментировал эту тему сам Тарантино.

Он указывал, что подобные обвинения звучали и в адрес Хичкока, и в адрес Софии Копполы.

Майя Хоук снялась у Тарантино в фильме "Однажды в… Голливуде". Тем временем режиссёр объявил, что его следующий проект выйдет не раньше 2026 года — он хочет, чтобы его сын подрос и мог осознать процесс съёмок.