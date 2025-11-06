Провал сериала с Кардашьян: почему критики объявили его преступлением против телевидения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кино

Новый сериал Райана Мёрфи "Всё честно" с Ким Кардашьян в главной роли столкнулся с беспрецедентной критикой. Проект о женщинах-адвокатах, специализирующихся на бракоразводных процессах, получил нулевой рейтинг на агрегаторе Rotten Tomatoes.

Фото: commons.wikimedia.org by Nicole Alexander, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Издание The Guardian назвало сериал "ужасным", отметив "постыдные" сценарий и актёрскую игру.

"Ким Кардашьян настолько невыразительна, насколько и следовало ожидать", — пишет критик Люси Мэнгэн.

Элисон Герман из Variety утверждает, что "это неуклюжий, снисходительный взгляд на феминизм в стиле girlboss, недоделанный даже по меркам чрезмерно увлечённого Мерфи". The Times и вовсе назвала проект худшим телевизионным сериалом всех времён.

Эд Пауэр из The Telegraph охарактеризовал сериал как "преступление против телевидения". Основную ответственность за провал критик возлагает на создателя Райана Мёрфи, написавшего сценарий с "отвратительными" диалогами.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
