Актёрская карьера под вопросом: звезда российских сериалов нашёл себя в неожиданном деле

Актёр Александр Мизёв, известный по сериалам "Чужие деньги" и "Хроники русской революции", рассматривает возможность ухода из профессии.

Фото: VK Видео by канал "Иви", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Александр Мизёв

В интервью журналу "Атмосфера" артист признался, что уже почти год серьёзно занимается парикмахерским искусством.

"Сейчас мне захотелось научиться стричь людей. Вот уже почти год я занимаюсь мужскими стрижками, вроде хорошо получается", — поделился Мизёв.

Актёр уверен, что барберинг приносит людям больше практической пользы, чем кинематограф.

"Я думаю об этом периодически. Но что вообще значит — быть в профессии? Сколько это съёмочных дней в году?" — рассуждает артист.

Он не исключает, что будет более избирательно подходить к выбору ролей, рассматривая актёрство как источник дохода для реализации других проектов.

Мизёв видит в парикмахерском деле реальное преобразование жизни клиентов. "Если я красиво подстригу человека и его жена скажет: "Как классно ты выглядишь!", он придёт ко мне ещё", — объясняет актёр, называя это "теорией малых дел", которая сейчас ему ближе громкой философии искусства.