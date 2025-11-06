Третий сезон Фишера с Петровым: сможет ли он исправить ошибки прошлого

Онлайн-кинотеатр Wink представил первые кадры продолжения детективной франшизы "Фишер". Третий сезон получил название "После Фишера. Инквизитор" и выйдет в 2026 году.
Главную роль в новом сезоне исполнит Александр Петров, известный по фильмам "Лёд" и "Горыныч". Его партнёрами по площадке станут Юлия Снигирь и Полина Гухман.
Сюжет развернётся на Алтае, где будет расследовано убийство местного чиновника. Расследование приведёт следователей к барнаульскому маньяку и таинственной девушке-маугли, выросшей в тайге.
Второй сезон сериала подвергся резкой критике даже самых преданных поклонников проекта. Зрители называли предыдущие серии "Франкенштейном" из-за разрозненных сюжетных линий, что создаёт для создателей дополнительное давление перед выходом нового сезона.
Тысячи узких тоннелей под Европой сбивают с толку археологов. Кто их построил — древние мастера или кто-то ещё? И почему они были скрыты веками?