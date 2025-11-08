Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Огурцы растут прямо из-под снега: дачники раскрыли хитрый способ обмануть весну
Не жир, а вода: как понять, не скрываются ли за вашим лишним весом отеки
Жир сгорает на автопилоте: как силовые тренировки превращают тело в печь для калорий
Теотиуакан меняет оптику путешественника: Дорога мёртвых, энергия пирамид и главный туристический капкан столицы
Гнилая рожа, я убью тебя: Кушанашвили вспомнил, как Антонов до дрожи испугал Иванушек International
Космос испытывает каждого по-своему: почему женский и мужской организм по-разному выживают вне Земли
Мясо становится мягким без уксуса и лимона: старинный способ, проверенный веками на Кавказе
Toyota показала нового претендента на трон премиум-кроссоверов: как Crown Signia берёт класс не роскошью, а технологиями
Эти простые хитрости для рассады избавят вас от лишних забот — и урожай вас удивит

Они несут дыхание прошлого века: эти актрисы-долгожительницы стали символом вечной женственности

0:31
Кино

Они стояли у истоков советского кинематографа и пережили не одну эпоху, но по-прежнему остаются в строю. Алиса Фрейндлих, Людмила Хитяева, Татьяна Пилецкая и Людмила Аринина — актрисы, чьи имена навсегда вошли в историю. Их биографии — это путь длиною в жизнь, наполненный искусством, испытаниями и верностью сцене.

Алиса Фрейндлих
Фото: duma.gov.ru by Алексей Дружинин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алиса Фрейндлих

Алиса Фрейндлих: символ интеллигентности и силы духа

90-летняя Алиса Фрейндлих родилась в Ленинграде и пережила блокаду. Её талант заметила преподавательница театрального кружка, актриса Мария Призван-Соколова. На занятиях юная Алиса проводила всё свободное время — там она получила первые уроки сценического мастерства.

Фрейндлих обладала прекрасным голосом и могла стать певицей, но выбрала драматическое искусство. После окончания Ленинградского театрального института имени Островского она начала сниматься в кино. Первая запоминающаяся роль — буфетчица в комедии "Полосатый рейс" (1961).

Настоящий успех пришёл в 1970—1980-х годах. Актрису приглашали Эльдар Рязанов, Андрей Тарковский, Пётр Тодоровский. Её роли в фильмах "Служебный роман", "Сталкер", "Двадцать дней без войны" стали классикой.

Сцену Алиса Фрейндлих не покидала никогда. С 1983 года она служит в Большом драматическом театре имени Товстоногова, где сыграла десятки ролей. Сегодня актриса продолжает активно работать, участвует в спектаклях и съёмках, оставаясь одной из самых уважаемых фигур российского искусства.

В личной жизни Фрейндлих трижды была замужем. Её самый известный союз — с актёром и режиссёром Игорем Владимировым, от которого у неё дочь Варвара. Этот брак стал не только личным, но и творческим партнёрством.

Людмила Хитяева: артистка, которую любили за искренность

95-летняя Людмила Хитяева окончила театральное училище в 1952 году. Её дебют в кино оказался стремительным: первая роль — главная, в фильме "Екатерина Воронина". Уже через несколько лет её пригласил Сергей Герасимов в экранизацию романа Михаила Шолохова "Тихий Дон", где Хитяева сыграла Дарью — жену Петра Мелехова.

Настоящая всенародная популярность пришла к актрисе после фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки", где она воплотила роль Солохи — обаятельной, хитрой и добродушной. Этот образ стал одним из самых узнаваемых в советском кино.

Хитяева более полувека оставалась на экране, а в 2010-х даже попробовала себя в роли телеведущей. Её карьера доказывает, что настоящая актёрская природа не знает возраста.

Личная жизнь актрисы была насыщенной: три брака, романы, дружбы с известными артистами. В молодости у неё были отношения с Евгением Евстигнеевым, а позже она сумела сохранить уважительные отношения со всеми бывшими супругами.

Несколько лет назад Людмила Васильевна перенесла падение и госпитализацию, но быстро восстановилась и сегодня чувствует себя хорошо.

Татьяна Пилецкая: балерина, превратившаяся в легенду кино

97-летняя Татьяна Пилецкая — пример редкого сочетания природной красоты, таланта и стойкости. Родилась в Ленинграде в семье Людвига Урлауба, немца по происхождению. Во время войны её отца депортировали, и Пилецкая с матерью пережили трудные годы, прежде чем вернуться домой.

С детства Татьяна была окружена искусством. Её крестный отец — художник Кузьма Петров-Водкин, написавший знаменитый портрет "Девочка с куклой". Позже с неё делали скульптуры и фарфоровые фигурки, вдохновляясь её хрупкостью и грацией.

После окончания Вагановского училища Пилецкая начала карьеру балерины, но вскоре её пригласили в кино. Дебют состоялся в 1947 году — в фильме "Пирогов" режиссёра Григория Козинцева. Настоящую известность ей принесли картины Яна Фрида — "Сильва", "Прощание с Петербургом", "Зелёная карета".

Театр стал её второй семьёй. Более полувека Пилецкая служит в театре "Балтийский дом", где и сегодня выходит на сцену. За вклад в развитие театрального искусства она удостоена премии "Золотая маска" (2020).

В личной жизни актриса была замужем трижды. Последний её муж, артист Борис Агешин, стал её надёжной опорой. Их брак длился сорок лет, до самой его смерти.

Людмила Аринина: характерная актриса с доброй душой

Людмила Аринина, которой 8 ноября исполняется 99 лет, — представительница редкой актёрской школы, где каждая роль проживается искренне. Её путь к экрану был долгим: окончив театральный институт в 1948 году, она работала в провинциальных театрах и лишь в 1967 году впервые появилась в кино.

Кинодебют Арининой состоялся в зрелом возрасте, но успех пришёл быстро. Зрители запомнили её по фильмам "Мама вышла замуж", "Белорусский вокзал", "На всю оставшуюся жизнь". Позднее актрису узнали и дети — по роли бабушки Юли в популярной картине "Гостья из будущего".

Аринина умела создавать очень человеческие образы — тёплые, немного грустные, но всегда светлые. Её персонажи часто были женщинами с непростой судьбой, но внутренней стойкостью.

Личная жизнь актрисы тоже заслуживает уважения. Она трижды была замужем, но не имела детей. Своё настоящее счастье нашла уже после шестидесяти лет, встретив подполковника Николая Семёнова, с которым они поженились и живут вместе по сей день.

Женщины, которых не победило время

Каждая из этих актрис — живая легенда. Они прошли через испытания, войны, перестройки, смену эпох и поколений, но сохранили любовь к сцене и зрителю. Их биографии — это история стойкости, таланта и человеческого достоинства.

Эти женщины доказали, что искусство действительно способно продлить жизнь, а верность делу делает человека молодым — независимо от даты в паспорте. Они продолжают вдохновлять зрителей, показывая, что талант и доброта не стареют.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Верные и спокойные: пять пород собак, которые подарят тепло и верность пожилым людям
Домашние животные
Верные и спокойные: пять пород собак, которые подарят тепло и верность пожилым людям
Чёрная дыра на обратном отсчёте: физики предупреждают о событии, которое перевернёт Вселенную
Наука и техника
Чёрная дыра на обратном отсчёте: физики предупреждают о событии, которое перевернёт Вселенную
Дорогие, красивые, бесполезные: топ-10 авто, от которых отказываются быстрее всего
Авто
Дорогие, красивые, бесполезные: топ-10 авто, от которых отказываются быстрее всего
Популярное
Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю

Забудьте о спортзале. Лестница — ваш бесплатный тренажёр. 7 эффективных упражнений прокачают всё тело, улучшат кардио и укрепят здоровье. Проверьте.

Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин
Стиль 2026 для пышных фигур: сочетания, которые ломают правила и привлекают взгляды
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Плавание против ходьбы: какой вид спорта реально продлевает жизнь
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Тайга не отпускает никого: найден третий погибший рядом с местом исчезновения Усольцевых
Тайга не отпускает никого: найден третий погибший рядом с местом исчезновения Усольцевых
Последние материалы
Огурцы растут прямо из-под снега: дачники раскрыли хитрый способ обмануть весну
Не жир, а вода: как понять, не скрываются ли за вашим лишним весом отеки
Жир сгорает на автопилоте: как силовые тренировки превращают тело в печь для калорий
Теотиуакан меняет оптику путешественника: Дорога мёртвых, энергия пирамид и главный туристический капкан столицы
Гнилая рожа, я убью тебя: Кушанашвили вспомнил, как Антонов до дрожи испугал Иванушек International
Космос испытывает каждого по-своему: почему женский и мужской организм по-разному выживают вне Земли
Мясо становится мягким без уксуса и лимона: старинный способ, проверенный веками на Кавказе
Toyota показала нового претендента на трон премиум-кроссоверов: как Crown Signia берёт класс не роскошью, а технологиями
Эти простые хитрости для рассады избавят вас от лишних забот — и урожай вас удивит
Домашний бьюти-ритуал, который заменит салон: идеальные брови без боли и лишних волосков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.