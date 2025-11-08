Они несут дыхание прошлого века: эти актрисы-долгожительницы стали символом вечной женственности

0:31 Your browser does not support the audio element. Кино

Они стояли у истоков советского кинематографа и пережили не одну эпоху, но по-прежнему остаются в строю. Алиса Фрейндлих, Людмила Хитяева, Татьяна Пилецкая и Людмила Аринина — актрисы, чьи имена навсегда вошли в историю. Их биографии — это путь длиною в жизнь, наполненный искусством, испытаниями и верностью сцене.

Фото: duma.gov.ru by Алексей Дружинин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алиса Фрейндлих

Алиса Фрейндлих: символ интеллигентности и силы духа

90-летняя Алиса Фрейндлих родилась в Ленинграде и пережила блокаду. Её талант заметила преподавательница театрального кружка, актриса Мария Призван-Соколова. На занятиях юная Алиса проводила всё свободное время — там она получила первые уроки сценического мастерства.

Фрейндлих обладала прекрасным голосом и могла стать певицей, но выбрала драматическое искусство. После окончания Ленинградского театрального института имени Островского она начала сниматься в кино. Первая запоминающаяся роль — буфетчица в комедии "Полосатый рейс" (1961).

Настоящий успех пришёл в 1970—1980-х годах. Актрису приглашали Эльдар Рязанов, Андрей Тарковский, Пётр Тодоровский. Её роли в фильмах "Служебный роман", "Сталкер", "Двадцать дней без войны" стали классикой.

Сцену Алиса Фрейндлих не покидала никогда. С 1983 года она служит в Большом драматическом театре имени Товстоногова, где сыграла десятки ролей. Сегодня актриса продолжает активно работать, участвует в спектаклях и съёмках, оставаясь одной из самых уважаемых фигур российского искусства.

В личной жизни Фрейндлих трижды была замужем. Её самый известный союз — с актёром и режиссёром Игорем Владимировым, от которого у неё дочь Варвара. Этот брак стал не только личным, но и творческим партнёрством.

Людмила Хитяева: артистка, которую любили за искренность

95-летняя Людмила Хитяева окончила театральное училище в 1952 году. Её дебют в кино оказался стремительным: первая роль — главная, в фильме "Екатерина Воронина". Уже через несколько лет её пригласил Сергей Герасимов в экранизацию романа Михаила Шолохова "Тихий Дон", где Хитяева сыграла Дарью — жену Петра Мелехова.

Настоящая всенародная популярность пришла к актрисе после фильма "Вечера на хуторе близ Диканьки", где она воплотила роль Солохи — обаятельной, хитрой и добродушной. Этот образ стал одним из самых узнаваемых в советском кино.

Хитяева более полувека оставалась на экране, а в 2010-х даже попробовала себя в роли телеведущей. Её карьера доказывает, что настоящая актёрская природа не знает возраста.

Личная жизнь актрисы была насыщенной: три брака, романы, дружбы с известными артистами. В молодости у неё были отношения с Евгением Евстигнеевым, а позже она сумела сохранить уважительные отношения со всеми бывшими супругами.

Несколько лет назад Людмила Васильевна перенесла падение и госпитализацию, но быстро восстановилась и сегодня чувствует себя хорошо.

Татьяна Пилецкая: балерина, превратившаяся в легенду кино

97-летняя Татьяна Пилецкая — пример редкого сочетания природной красоты, таланта и стойкости. Родилась в Ленинграде в семье Людвига Урлауба, немца по происхождению. Во время войны её отца депортировали, и Пилецкая с матерью пережили трудные годы, прежде чем вернуться домой.

С детства Татьяна была окружена искусством. Её крестный отец — художник Кузьма Петров-Водкин, написавший знаменитый портрет "Девочка с куклой". Позже с неё делали скульптуры и фарфоровые фигурки, вдохновляясь её хрупкостью и грацией.

После окончания Вагановского училища Пилецкая начала карьеру балерины, но вскоре её пригласили в кино. Дебют состоялся в 1947 году — в фильме "Пирогов" режиссёра Григория Козинцева. Настоящую известность ей принесли картины Яна Фрида — "Сильва", "Прощание с Петербургом", "Зелёная карета".

Театр стал её второй семьёй. Более полувека Пилецкая служит в театре "Балтийский дом", где и сегодня выходит на сцену. За вклад в развитие театрального искусства она удостоена премии "Золотая маска" (2020).

В личной жизни актриса была замужем трижды. Последний её муж, артист Борис Агешин, стал её надёжной опорой. Их брак длился сорок лет, до самой его смерти.

Людмила Аринина: характерная актриса с доброй душой

Людмила Аринина, которой 8 ноября исполняется 99 лет, — представительница редкой актёрской школы, где каждая роль проживается искренне. Её путь к экрану был долгим: окончив театральный институт в 1948 году, она работала в провинциальных театрах и лишь в 1967 году впервые появилась в кино.

Кинодебют Арининой состоялся в зрелом возрасте, но успех пришёл быстро. Зрители запомнили её по фильмам "Мама вышла замуж", "Белорусский вокзал", "На всю оставшуюся жизнь". Позднее актрису узнали и дети — по роли бабушки Юли в популярной картине "Гостья из будущего".

Аринина умела создавать очень человеческие образы — тёплые, немного грустные, но всегда светлые. Её персонажи часто были женщинами с непростой судьбой, но внутренней стойкостью.

Личная жизнь актрисы тоже заслуживает уважения. Она трижды была замужем, но не имела детей. Своё настоящее счастье нашла уже после шестидесяти лет, встретив подполковника Николая Семёнова, с которым они поженились и живут вместе по сей день.

Женщины, которых не победило время

Каждая из этих актрис — живая легенда. Они прошли через испытания, войны, перестройки, смену эпох и поколений, но сохранили любовь к сцене и зрителю. Их биографии — это история стойкости, таланта и человеческого достоинства.

Эти женщины доказали, что искусство действительно способно продлить жизнь, а верность делу делает человека молодым — независимо от даты в паспорте. Они продолжают вдохновлять зрителей, показывая, что талант и доброта не стареют.