Режиссёр предпочла семейные ценности всемирной славе: вот почему она отказалась снимать Гарри Поттера

1:31
Кино

Личная история и корни часто оказываются сильнее коммерческого успеха, даже если речь идёт о всемирно известной франшизе. Известный режиссёр Мира Наир, чей сын Зохран Мамадани недавно стал мэром Нью-Йорка, когда-то столкнулась с подобным выбором.

Мира Наир
Фото: flickr by ZIFFphoto, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мира Наир

Её карьера, построенная на рассказах о культурном дисбалансе и жизни иммигрантов, сделала неожиданный виток. После кассового провала экранизации "Ярмарки тщеславия" Наир получила заманчивое предложение от Голливуда.

Режиссёру поступила возможность снять одну из частей саги о "Гарри Поттере", что сулило мировую известность и значительные доходы. Однако судьба её следующего проекта решилась в семейном кругу.

Именно пятнадцатилетний сын Зохран оказался тем, кто отговорил мать от масштабного проекта.

"Он сказал мне: "Если ты не снимешь "Тезку", как мы называли "The Namesake" по имени главного героя, то я никогда не прощу тебя"", — вспоминает режиссёр слова сына, ставшие решающим аргументом.

Этот личный ультиматум заставил Наир пересмотреть приоритеты.

В результате Наир отказалась от "Гарри Поттера" и полностью погрузилась в работу над "The Namesake" — камерной драмой о жизни семьи иммигрантов из Бенгалии. Фильм, основанный на одноимённом романе Джумпы Лахири, стал её первым по-настоящему кассовым успехом, доказавшим правоту сына. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
