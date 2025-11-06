Гнев Стюарт: почему Голливуд до сих пор игнорирует женщин-режиссёров

Американская актриса и режиссёр Кристен Стюарт обрушилась с резкой критикой на Голливуд. Выступая на женском обеде Американской киноакадемии и Chanel, она заявила о системном неприятии женских историй в индустрии.

По её словам, движение #MeToo оказало лишь кратковременный позитивный эффект. Сейчас, по мнению Стюарт, любая откровенность в вопросах женского опыта наталкивается на отторжение.

"Я теперь могу засвидетельствовать, что на каждом шагу разгорается беспощадная борьба, когда содержание контента слишком мрачное, слишком табуированное, когда касающаяся женского опыта откровенность провоцирует часто отвращение и отторжение", — заявила Стюарт, как передаёт Variety.

Актриса охарактеризовала сложившуюся ситуацию как "жалкое количество" фильмов, снятых женщинами, назвав это катастрофой. Она призвала коллег не мириться с положением "токенизированных" фигур и начать создавать собственные правила игры.