Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нержавейку больше не придётся оттирать: капля этого средства заставляет её сиять, как новую
Римляне не знали, что создали капсулу времени: колодцы сохранили тайную жизнь древнего города
Тарелка вместо таблетки: 5 продуктов, которые защищают от инсульта
Цветок, который жалит сильнее змеи: океан раскрыл свою смертоносную красоту
Готовим шаурму с куриной грудкой и соусом сациви — настоящий вкус Грузии у вас дома
Земля превращается в мёртвую пыль: без этой осенней процедуры ваш огород обречён
Ошибки, которые старят мышцы: как тренировки превращаются в испытание после сорока
Машины молчат, а горы помнят: что скрывает старая ГЭС на берегу Катуни и как туда попасть
Тайна гладких ног зимой: почему эпиляция в холодное время года — это идеальное решение

Каждый бы хотел такую терапию: Быть Эрикой — сериал, в котором можно прожить свои ошибки ещё раз

3:34
Кино

Иногда, чтобы действительно понять себя, нужно не просто обсудить прошлое с психотерапевтом — нужно туда вернуться. Именно на этом построен канадский сериал "Быть Эрикой" (Being Erica), который с 2009 по 2011 год стал для многих зрителей настоящей эмоциональной терапией.

Женщина сидит под деревом
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина сидит под деревом

Его героиня, Эрика Стрэндж, — женщина чуть за тридцать, потерянная в собственных сожалениях. У неё есть список ошибок, которые, как ей кажется, разрушили её жизнь: не та работа, не те отношения, не те решения. Но всё меняется, когда Эрика встречает загадочного доктора Тома, человека, способного буквально вернуть её в прошлое.

Когда психотерапия становится путешествием

Доктор Том не просто слушает пациентку — он предлагает ей вернуться в те моменты, которые она считает переломными. С помощью мистического метода Эрика проживает свои ошибки заново, наблюдая, как одно принятое решение способно изменить не только события, но и внутреннее восприятие себя.

Этот художественный приём стал метафорой реальной психотерапии, основанной на переосмыслении травматичных воспоминаний. Зритель видит, как шаг за шагом Эрика перестаёт бояться прошлого, начинает прощать себя и принимать несовершенство как часть роста.

"Сериал "Быть Эрикой" признан психологами как редкий пример художественного произведения, обладающего реальным терапевтическим эффектом", — отметил психотерапевт Александр Беляев на психологическом сайте сайте b17.ru.

Почему "Быть Эрикой" называют экранной терапией

Сценаристы проекта создали баланс между лёгкостью повествования и глубокими психологическими идеями. Сериал сочетает элементы драмы, мистики и личностного роста, избегая назидательности. Здесь нет "идеальных" героев — только живые люди с сомнениями, болью и попытками исправить свои ошибки.

Психологи отмечают, что шоу демонстрирует реальные методы работы с сознанием:

  • элементы когнитивно-поведенческой терапии (осознание и замена ограничивающих убеждений);

  • нейро-лингвистическое программирование (НЛП) — повторное переживание событий с новой интерпретацией;

  • практику самопринятия и эмпатии.

Эти подходы не преподносятся в виде лекции, а показаны через живые ситуации: Эрика сталкивается со школьными обидами, неудачными романами, несбывшимися мечтами — и заново проживает их, находя новые смыслы.

3 интересных факта

  1. Идею сериала авторы обсуждали с канадскими психологами, чтобы сюжет был максимально достоверным.

  2. В каждой серии доктор Том цитирует философов и писателей — от Сократа до Вирджинии Вулф.

  3. Сценаристы признавались, что получали письма от зрителей, назвавших сериал "лучшей терапией, которую можно посмотреть".

Исторический контекст

Премьера сериала "Быть Эрикой" совпала с ростом интереса к психотерапии в массовой культуре. В то время такие темы, как депрессия, тревожность и кризис личности, редко обсуждались открыто. Сериал стал одним из первых, кто показал исцеление как путь, а не диагноз, вдохновив появление десятков аналогичных проектов по всему миру.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Адские врата над Украиной: Россия нарастила выпуск Су-34
Военные новости
Адские врата над Украиной: Россия нарастила выпуск Су-34
Дом тёплый, а тараканы холодеют: простые запахи, которые выгоняют их навсегда
Недвижимость
Дом тёплый, а тараканы холодеют: простые запахи, которые выгоняют их навсегда
Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин
Домашние животные
Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин
Популярное
Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю

Забудьте о спортзале. Лестница — ваш бесплатный тренажёр. 7 эффективных упражнений прокачают всё тело, улучшат кардио и укрепят здоровье. Проверьте.

Обычная лестница оказалась мощнее беговой дорожки: эффект видно через неделю
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Мерзлота начала говорить: древняя находка в Якутии меняет представление о времени
Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин
Стиль 2026 для пышных фигур: сочетания, которые ломают правила и привлекают взгляды
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Плавание против ходьбы: какой вид спорта реально продлевает жизнь
Тайга не отпускает никого: найден третий погибший рядом с местом исчезновения Усольцевых
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Последние материалы
Ошибки, которые старят мышцы: как тренировки превращаются в испытание после сорока
Машины молчат, а горы помнят: что скрывает старая ГЭС на берегу Катуни и как туда попасть
Тайна гладких ног зимой: почему эпиляция в холодное время года — это идеальное решение
Горячий пар внутри: идеальный момент для открытия посудомоечной машины без ущерба для посуды
Competition уходит в историю: как BMW M меняет правила игры и делает каждую модель особенной
Медовый торт без грамма муки: десерт, который рушит миф о диетах — сладкий бунт против правил
Слишком рано, слишком загадочно: эти советские звёзды ушли, оставив больше вопросов, чем ответов
Секрет спящих черенков: зима — не враг, если знать, как усыпить растения правильно
Кофе перестал быть просто напитком: лимон превратил его в утренний эликсир
Дорожная перезагрузка: раскрыт масштаб финансирования ремонта дорог в новых регионах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.