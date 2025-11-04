После Субстанции — ещё один фильм о теле и страхе: Элизабет Мосс покажет ужасающую изнанку красоты

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кино
Кино

Саманта Лейк в исполнении Элизабет Мосс — актриса, чья карьера застряла между былой славой и тревогой перед старением. Когда-то у неё был популярный ситком, теперь — болезненный псориаз и кастинги, где победа всегда достаётся молодым. Но однажды она узнаёт о загадочной компании Shell, обещающей вернуть красоту и уверенность. Её основательница Зои Шэннон (Кейт Хадсон) уверяет: новая технология — прорыв, и Сэм получает всё, о чём мечтала. Её снова зовут в проекты, мужчины смотрят с восхищением, кожа сияет. Казалось бы, жизнь налажена, но чудо оборачивается кошмаром.

Элизабет Мосс
Фото: flickr.com by Peabody Awards, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Элизабет Мосс

Обещание вечной молодости

Сюжет фильма "Оболочка" стартует как типичная история преображения, но быстро уходит в мрачные тона. Клиника, дарящая молодость, оказывается не таким уж раем, пациенты начинают исчезать, а на теле героини появляются чёрные наросты. Постепенно становится ясно, что под маской красивого маркетинга скрыт эксперимент с последствиями, о которых никто не предупреждал.

Режиссёр Макс Мингелла, сын знаменитого Энтони Мингеллы, пытается соединить сатиру с психологическим триллером, но в итоге оказывается между жанрами. Его предыдущая работа — тёплая история о певице "За мечтой" — была простой, но цельной. Здесь же амбиции оказываются выше возможностей.

Между "Субстанцией" и "За мечтой"

Сравнения с "Субстанцией" Корали Фаржа напрашиваются сами собой. Там тоже зрелая женщина решается на эксперимент по омоложению и тоже расплачивается за него слишком высокой ценой. Разница в том, что Фаржа делает из истории мощный феминистский боди-хоррор, где каждая сцена наполнена стилем и внутренним ритмом. "Оболочка" же выглядит как попытка играть на тех же полях, но без уверенности. Сценарий Джека Стэнли, написанный ещё в 2018 году, не предлагает новых смыслов и будто потерял актуальность.

Фильм Мингеллы мечется между гротеском и серьёзной драмой, не находя верного тона. Даже сама идея — цена красоты и зависимость от внешности — подана с чрезмерной прямолинейностью. В результате ни хоррор, ни сатира не работают в полную силу.

Потерянная Элизабет Мосс

Элизабет Мосс традиционно хороша в ролях женщин, переживающих внутренний надлом, но здесь её потенциал ограничен слабым сценарием. Героиня остаётся жертвой обстоятельств и сюжетных провалов. Хоррор-составляющая появляется лишь в финале и выражается скорее в физиологических эффектах — чёрная жижа, распадающаяся кожа, — чем в настоящем саспенсе.

Продюсеры позиционируют фильм как чёрную комедию, но юмора почти нет. Вероятно, это попытка оправдать абсурдность некоторых сцен уже после первых показов. Зрителю же остаётся недоумевать, что именно хотел сказать автор.

Глянец против страха

Визуально "Оболочка" выглядит дорого, но не выразительно. Лица героинь сглажены постобработкой до уровня цифрового фильтра, что создаёт эффект искусственности. Парадоксально, но именно это визуальное несовершенство делает фильм похожим на тот самый продукт, с которым он полемизирует: красивый, но безжизненный.

Сама идея — "красота требует жертв" — звучит как лозунг рекламной кампании, и, увы, не получает глубины. После финальных титров остаётся ощущение, что режиссёр не решился выбрать сторону: осуждать культ молодости или поддаться ему. Поэтому история Саманты Лейк не пугает и не трогает, а лишь демонстрирует, как легко кино может утратить индивидуальность в погоне за эффектом.

Итог

"Оболочка" могла стать острой сатирой на индустрию вечной молодости, но осталась на уровне глянцевого триллера без нервов. Излишняя серьёзность убивает иронию, а стремление к философии не даёт получиться настоящему ужастику.

Возможно, фильм найдёт своего зрителя среди поклонников Элизабет Мосс или Кейт Хадсон, но в целом это скорее напоминание: иногда даже самые модные идеи требуют меньше фильтров и больше честности.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
