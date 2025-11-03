Эхо прошлых мечтаний: драма Мэтт и Мара заставляют зрителей взглянуть в зеркало своей жизни

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кино

На главном петербургском кинофестивале "Послание к человеку" среди десятков фильмов легко потеряться, особенно когда большая часть мировых премьер до российского зрителя так и не доходит. Но именно поэтому "Мэтт и Мара" Казика Радвански стала одной из самых обсуждаемых работ программы "Новые голоса".

Туман в городе
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Туман в городе

Разговор, который не заканчивается

Казик Радвански, представитель "новой канадской волны", давно исследует внутренние срывы и тихие катастрофы. Его новый фильм кажется почти случайно подсмотренным фрагментом жизни, где между героями вклинивается что-то большее, чем просто воспоминание о прошлом.

Мара (Дера Кэмпбелл) — преподавательница креативного письма, живущая привычной жизнью среднего класса. День проходит в университете, вечер — дома, рядом с мужем-музыкантом (Мунир Аль Шами) и маленьким ребёнком. В её рутину врывается давний друг — писатель Мэтт (Мэтт Джонсон), приехавший из Нью-Йорка в Торонто навестить умирающего отца. Когда-то они вместе учились и мечтали писать книги. Теперь встреча становится зеркалом, в котором каждый видит собственное несовершенство.

Взрослость как утрата

Мара и Мэтт — люди, у которых, кажется, есть всё, кроме внутреннего покоя. Он — известный, но неустроенный, она — устроенная, но не счастливая. Их диалоги — не о любви и не о предательстве, а о том, как незаметно жизнь расставляет границы. Радвански не подталкивает героев к решению, а позволяет им существовать в зыбком пространстве между выбором и бездействием.

"Мэтт и Мара" — это история о несостоявшейся близости, где каждый разговор лишь усиливает одиночество. Радвански наблюдает за этим без осуждения, будто предлагает зрителю самому решить, где заканчивается дружба и начинается желание быть понятым.

Никакой мелодрамы

Фильм будто сознательно избегает привычных ловушек романтического жанра. Здесь нет ни признаний, ни развязки, ни катарсиса. Всё строится на нюансах — взглядах, паузах, неловких фразах. Камера задерживается на лицах, позволяя зрителю почувствовать дрожь внутренней неуверенности.

Эта сдержанность делает "Мэтта и Мару" поразительно честным кино. Оно не стремится объяснить, почему люди отдаляются, и не даёт рецепта, как жить дальше. Но в каждом кадре чувствуется неравновесие, из которого рождается правда — почти документальная.

Женщина в зеркале

Хотя в названии два имени, центр тяжести фильма — Мара. Её мир стабилен, но не наполнен. Муж предоставляет комфорт, друзья — социальные ориентиры, но нигде нет подлинности. Встреча с Мэттом становится не столько искушением, сколько напоминанием о той себе, которая когда-то мечтала иначе.

Как и героиня предыдущего фильма Радвански "Энн на высоте 13 тысяч футов", Мара чувствует, что перестала соответствовать самой себе. Но если Энн бежала от тревоги в высоту, Мара замирает, не решаясь сделать шаг. Её безмолвие громче слов — и именно в нём режиссёр находит главный нерв картины.

Искренность без сценария

Импровизация здесь не приём, а способ дышать. Радвански доверяет актёрам, и именно это рождает ощущение подлинности. Реплики звучат как живой диалог, а монтаж будто фиксирует поток сознания. Благодаря этому фильм напоминает гибрид "слайс-оф-лайф" и "мамблкора", где каждое слово рождается из внутреннего импульса, а не из строчки сценария.

"Мэтт и Мара" — не драма о любви, а фильм о присутствии и утрате. О том, как случайная встреча вскрывает трещины, которые мы привыкли считать стабильностью. Радвански оставляет финал открытым, словно говорит: иногда не нужно искать выход, достаточно просто признать, что он не очевиден.

После титров

Картина оставляет послевкусие лёгкой грусти — не разрушительной, а умиротворённой. Это фильм о том, что не все отношения должны быть завершёнными, не все разговоры — сказанными до конца. Иногда важнее сам процесс — то, как мы ищем себя в других и других в себе.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
