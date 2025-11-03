Мэйсон Темз: новый рекорд в Голливуде – юный актёр превзошёл Джима Керри

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кино

Восемнадцатилетний актер Мэйсон Темз установил рекорд в американском кинопрокате. За последний год он снялся сразу в трёх фильмах, возглавлявших бокс-офис США.

Мэйсон Темз
Фото: YouTube by Our Movie Guide, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Мэйсон Темз

Темз участвовал в киноверсии "Как приручить дракона", хорроре "Чёрный телефон 2" и романтической комедии "Сожалею о тебе". Такой успех за двенадцать месяцев стал для него карьерным прорывом.

Прежде подобное достижение принадлежало Джиму Керри. В 1994 году комик отметился триумфом картин "Эйс Вентура", "Тупой и ещё тупее" и "Маска".

"Редко кто из молодых актёров демонстрирует такую же прокатную устойчивость", — отмечают кинокритики.

Темз продолжает набирать популярность в Голливуде, несмотря на небольшое количество предыдущих работ. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
