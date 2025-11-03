Мэйсон Темз: новый рекорд в Голливуде – юный актёр превзошёл Джима Керри

Восемнадцатилетний актер Мэйсон Темз установил рекорд в американском кинопрокате. За последний год он снялся сразу в трёх фильмах, возглавлявших бокс-офис США.
Темз участвовал в киноверсии "Как приручить дракона", хорроре "Чёрный телефон 2" и романтической комедии "Сожалею о тебе". Такой успех за двенадцать месяцев стал для него карьерным прорывом.
Прежде подобное достижение принадлежало Джиму Керри. В 1994 году комик отметился триумфом картин "Эйс Вентура", "Тупой и ещё тупее" и "Маска".
"Редко кто из молодых актёров демонстрирует такую же прокатную устойчивость", — отмечают кинокритики.
Темз продолжает набирать популярность в Голливуде, несмотря на небольшое количество предыдущих работ.
