Мэйсон Темз: новый рекорд в Голливуде – юный актёр превзошёл Джима Керри

Восемнадцатилетний актер Мэйсон Темз установил рекорд в американском кинопрокате. За последний год он снялся сразу в трёх фильмах, возглавлявших бокс-офис США.

Фото: YouTube by Our Movie Guide, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Мэйсон Темз

Темз участвовал в киноверсии "Как приручить дракона", хорроре "Чёрный телефон 2" и романтической комедии "Сожалею о тебе". Такой успех за двенадцать месяцев стал для него карьерным прорывом.

Прежде подобное достижение принадлежало Джиму Керри. В 1994 году комик отметился триумфом картин "Эйс Вентура", "Тупой и ещё тупее" и "Маска".

"Редко кто из молодых актёров демонстрирует такую же прокатную устойчивость", — отмечают кинокритики.

Темз продолжает набирать популярность в Голливуде, несмотря на небольшое количество предыдущих работ.