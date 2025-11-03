Бикович назвал Москву своим домом: почему сербский актёр решил переехать в Россию

Сербский актёр Милош Бикович заявил о намерении переехать в Москву вместе с семьёй.

Фото: flickr by Balkan Photos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Милош Бикович

В интервью YouTube-каналу Мадонны Мур артист объяснил, как изменилось его отношение к российской столице.

"Часто бываю в Москве: примерно 60% времени я провожу здесь. Она всё больше и больше становится мне как дом и меньше — просто работа", — признался Бикович.

Актёр сообщил, что уже планирует создание семейного очага в России. Это решение связано с рождением сына, которое произошло 10 января 2024 года.

"Надеюсь, что скоро у меня появится семейный очаг в Москве. И только сейчас я начал думать о том, чтобы жить здесь с семьёй", — поделился планами артист.

В этом же интервью прозвучали спорные высказывания Биковича о "шизофрении современных женщин", вызвавшие дискуссию в соцсетях. Мария Погребняк в ответ заметила, что женщинам приходится быть сильными из-за отсутствия настоящих "рыцарей".