Бикович назвал Москву своим домом: почему сербский актёр решил переехать в Россию

Сербский актёр Милош Бикович заявил о намерении переехать в Москву вместе с семьёй.
В интервью YouTube-каналу Мадонны Мур артист объяснил, как изменилось его отношение к российской столице.
"Часто бываю в Москве: примерно 60% времени я провожу здесь. Она всё больше и больше становится мне как дом и меньше — просто работа", — признался Бикович.
Актёр сообщил, что уже планирует создание семейного очага в России. Это решение связано с рождением сына, которое произошло 10 января 2024 года.
"Надеюсь, что скоро у меня появится семейный очаг в Москве. И только сейчас я начал думать о том, чтобы жить здесь с семьёй", — поделился планами артист.
В этом же интервью прозвучали спорные высказывания Биковича о "шизофрении современных женщин", вызвавшие дискуссию в соцсетях. Мария Погребняк в ответ заметила, что женщинам приходится быть сильными из-за отсутствия настоящих "рыцарей".
