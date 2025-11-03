Разоблачение от Пересильд: фанаты сериала Слово пацана чуть не попались на удочку мошенников

В социальных сетях распространилось объявление о кастинге массовки для второго сезона сериала "Слово пацана". Организаторы искали энергичных людей от 18 лет с оплатой от 5 тысяч рублей за смену.

Фото: /t.me/iminlovewleo "Слово пацана. Кровь на асфальте"

Анна Пересильд, исполнившая роль Айгуль в первом сезоне, оперативно опровергла эту информацию. Актриса обратилась к подписчикам через свои социальные сети.

"Это фейк, товарищи", — заявила дочь Юлии Пересильд, пресекая распространение недостоверных сведений.

В комментариях к её публикации отметился Леон Кемстач, сыгравший одну из главных ролей в проекте. Актёр с иронией поинтересовался, почему его не пригласили на кастинг.

Напомним, что после выхода сериала Жоры Крыжовникова карьера Анны Пересильд получила активное развитие. В октябре 2025 года состоялась премьера новой версии "Алисы в Стране чудес", где начинающая актриса уже исполнила главную роль.