В социальных сетях распространилось объявление о кастинге массовки для второго сезона сериала "Слово пацана". Организаторы искали энергичных людей от 18 лет с оплатой от 5 тысяч рублей за смену.
Анна Пересильд, исполнившая роль Айгуль в первом сезоне, оперативно опровергла эту информацию. Актриса обратилась к подписчикам через свои социальные сети.
"Это фейк, товарищи", — заявила дочь Юлии Пересильд, пресекая распространение недостоверных сведений.
В комментариях к её публикации отметился Леон Кемстач, сыгравший одну из главных ролей в проекте. Актёр с иронией поинтересовался, почему его не пригласили на кастинг.
Напомним, что после выхода сериала Жоры Крыжовникова карьера Анны Пересильд получила активное развитие. В октябре 2025 года состоялась премьера новой версии "Алисы в Стране чудес", где начинающая актриса уже исполнила главную роль.
В ясный полдень небо манит взглядом: золотистый шар Солнца кажется уютным спутником, а Луна — скромным акцентом на фоне лазури.