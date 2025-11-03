Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Завтрак меняет всё: 5 альтернатив хлебу, которые дадут энергию на весь день
Рокер Макс Покровский* променял стадионы на рестораны: секрет сбора средств для ВСУ
Эти места — худшие для духов: откройте для себя, как не испортить аромат
Меньше хлама — больше уюта: базовый кухонный набор, который спасает любую хозяйку
Отдых, спорт и правильное питание — а самочувствие всё хуже: что случилось с Бородиной
Новый путь загрязнения: морские птицы разносят пластик и превращают чистые острова в свалки
Цветы, которые жили в Риме и побеждали на даче: гладиолусы, рождённые для триумфа
Автомобили без гражданства: новые правила игры стирают флаг с капота и меняют автопром
Капля камень точит, а экран — глаза: как в цифровом мире сохранить острое зрение

Разоблачение от Пересильд: фанаты сериала Слово пацана чуть не попались на удочку мошенников

1:03
Кино

В социальных сетях распространилось объявление о кастинге массовки для второго сезона сериала "Слово пацана". Организаторы искали энергичных людей от 18 лет с оплатой от 5 тысяч рублей за смену.

"Слово пацана. Кровь на асфальте"
Фото: /t.me/iminlovewleo
"Слово пацана. Кровь на асфальте"

Анна Пересильд, исполнившая роль Айгуль в первом сезоне, оперативно опровергла эту информацию. Актриса обратилась к подписчикам через свои социальные сети.

"Это фейк, товарищи", — заявила дочь Юлии Пересильд, пресекая распространение недостоверных сведений.

В комментариях к её публикации отметился Леон Кемстач, сыгравший одну из главных ролей в проекте. Актёр с иронией поинтересовался, почему его не пригласили на кастинг.

Напомним, что после выхода сериала Жоры Крыжовникова карьера Анны Пересильд получила активное развитие. В октябре 2025 года состоялась премьера новой версии "Алисы в Стране чудес", где начинающая актриса уже исполнила главную роль.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Бизнес
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Домашние животные
Змеи, для которых человек — лишь обед: четыре хищника без страха и жалости
Земля помнит всё: где нельзя сажать свёклу, чтобы не остаться без корнеплодов
Садоводство, цветоводство
Земля помнит всё: где нельзя сажать свёклу, чтобы не остаться без корнеплодов
Популярное
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю

В ясный полдень небо манит взглядом: золотистый шар Солнца кажется уютным спутником, а Луна — скромным акцентом на фоне лазури.

Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Авто, которые почти не теряют в цене: редкий список моделей, сохраняющих стоимость годами
Россия перекрыла кран: что означает аннулирование энергетического соглашения с Финляндией
832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров Как нас и наш кошелек водят за нос: хитрости кафе, аптек, баров и магазинов Олег Володин
В США изучают возможность новой волны долларизации мировой экономики
Европа в хаосе: тысячи рейсов отменены, пассажиры заперты в аэропортах
Зрители в гневе: как Пьеха и Понаровская запятнали победу Поющих гитар в финале ВИА Суперстар
Зрители в гневе: как Пьеха и Понаровская запятнали победу Поющих гитар в финале ВИА Суперстар
Последние материалы
Отдых, спорт и правильное питание — а самочувствие всё хуже: что случилось с Бородиной
Меньше хлама — больше уюта: базовый кухонный набор, который спасает любую хозяйку
Новый путь загрязнения: морские птицы разносят пластик и превращают чистые острова в свалки
Автомобили без гражданства: новые правила игры стирают флаг с капота и меняют автопром
Цветы, которые жили в Риме и побеждали на даче: гладиолусы, рождённые для триумфа
Хвост трубой, глаза безумные: почему кошки устраивают ночные забеги по квартире
Капля камень точит, а экран — глаза: как в цифровом мире сохранить острое зрение
Разоблачение от Пересильд: фанаты сериала Слово пацана чуть не попались на удочку мошенников
Ваши ногти слоятся? Вот что поможет им стать сильными и здоровыми всего за неделю
Только что убрались, а дома снова бардак? Найдены 5 невидимых источников хаоса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.