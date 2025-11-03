Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сердце не обманешь: почему нормальный холестерин — это ещё не здоровье, и что делать
Полулюкс с видом на сад и персональный консьерж: во сколько обходится отдых Собчак в Дубае
Простые кабачки превращаются в шедевр — стоит лишь добавить эти ингредиенты
Интимные послания: что пишут Ване Дмитриенко взрослые фанатки – певец не скрывает смущения
В СССР считали +12 нормой: какая температура в современном холодильнике на самом деле убивает еду
Затраты растут, напряжение — вдогонку: что происходит с электросетями Абхазии
Волосы сдаются под первым снегом: один витамин способен вернуть блеск и силу
Цветы-хамелеоны: эти летники меняют облик сада так, что соседи не узнают ваш участок
Морская тень холодной войны: как боевые дельфины СССР соревновались с американскими разведчиками

Катастрофа в Голливуде: названа причина худших кассовых сборов кино в 2025

1:33
Кино

Американский кинопрокат столкнулся с серьёзным спадом, зафиксировав худшие показатели за последние десятилетия. Сборы уикенда составили всего 49 миллионов долларов, что стало антирекордом 2025 года.

Кинотеатр
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кинотеатр

На ситуацию повлияло сочетание отсутствия крупных кинопремьер и массового празднования Хэллоуина.

Октябрь в целом стал катастрофическим месяцем для индустрии. По данным Variety, общие кассовые сборы за месяц достигли лишь 425 миллионов долларов. Этот показатель стал худшим с 1997 года, если не учитыть аномальный период пандемии 2020 года.

"Происходящее отражает идеальный шторм для кинотеатров — отсутствие блокбастеров в календаре и массовый отток зрителей на хэллоуинские мероприятия", — констатируют аналитики издания.

Ситуация усугубляется тем, что даже лидеры проката не смогли показать достойных результатов.

Возглавила октябрьские сборы драма "Сожалею о тебе" со скромными 8,1 миллиона долларов за уикенд. На второй позиции с минимальным отставанием оказался хоррор "Чёрный телефон 2", заработавший ровно 8 миллионов.

Столь низкие показатели лидеров наглядно демонстрируют глубину кризиса, в котором оказалась индустрия после череды перенесённых премьер и изменения зрительских привычек.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
Наука и техника
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Бизнес
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Садоводство, цветоводство
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Популярное
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю

В ясный полдень небо манит взглядом: золотистый шар Солнца кажется уютным спутником, а Луна — скромным акцентом на фоне лазури.

Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Авто, которые почти не теряют в цене: редкий список моделей, сохраняющих стоимость годами
Россия перекрыла кран: что означает аннулирование энергетического соглашения с Финляндией
832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров Как нас и наш кошелек водят за нос: хитрости кафе, аптек, баров и магазинов Олег Володин
В США изучают возможность новой волны долларизации мировой экономики
Зрители в гневе: как Пьеха и Понаровская запятнали победу Поющих гитар в финале ВИА Суперстар
Европа в хаосе: тысячи рейсов отменены, пассажиры заперты в аэропортах
Европа в хаосе: тысячи рейсов отменены, пассажиры заперты в аэропортах
Последние материалы
Цветы-хамелеоны: эти летники меняют облик сада так, что соседи не узнают ваш участок
Морская тень холодной войны: как боевые дельфины СССР соревновались с американскими разведчиками
Хургада трещит по швам от туристов: Египет побил рекорд, и вот почему все летят туда
Не суеверие, а наука: как перестановка кровати может улучшить здоровье и вернуть энергию
Тихий убийца на кухне: почему этот популярный перекус опаснее сахара и жира
Публичное покаяние или дерзкий жест: Тарзан спел дуэтом с Королёвой песню об их личной драме
Находка века: в Ленобласти обнаружен окаменевший пень возрастом 385 млн лет
Верните всё, как было: почему суд обяжет сломать новый ремонт из-за одной незаконной правки
Дженнифер Лоуренс меняет стратегию: почему актриса больше не говорит о политике
Этот завтрак выглядит как из кафе, но готовится в аэрогриле без сковороды и хлопот
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.