Катастрофа в Голливуде: названа причина худших кассовых сборов кино в 2025

Кино

Американский кинопрокат столкнулся с серьёзным спадом, зафиксировав худшие показатели за последние десятилетия. Сборы уикенда составили всего 49 миллионов долларов, что стало антирекордом 2025 года.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кинотеатр

На ситуацию повлияло сочетание отсутствия крупных кинопремьер и массового празднования Хэллоуина.

Октябрь в целом стал катастрофическим месяцем для индустрии. По данным Variety, общие кассовые сборы за месяц достигли лишь 425 миллионов долларов. Этот показатель стал худшим с 1997 года, если не учитыть аномальный период пандемии 2020 года.

"Происходящее отражает идеальный шторм для кинотеатров — отсутствие блокбастеров в календаре и массовый отток зрителей на хэллоуинские мероприятия", — констатируют аналитики издания.

Ситуация усугубляется тем, что даже лидеры проката не смогли показать достойных результатов.

Возглавила октябрьские сборы драма "Сожалею о тебе" со скромными 8,1 миллиона долларов за уикенд. На второй позиции с минимальным отставанием оказался хоррор "Чёрный телефон 2", заработавший ровно 8 миллионов.

Столь низкие показатели лидеров наглядно демонстрируют глубину кризиса, в котором оказалась индустрия после череды перенесённых премьер и изменения зрительских привычек.