Дженнифер Лоуренс меняет стратегию: почему актриса больше не говорит о политике

Дженнифер Лоуренс заявила о фундаментальном изменении подхода к публичным высказываниям, особенно на политические темы.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дженнифер Лоуренс

На промо-мероприятии фильма "Битва за битву" Пола Томаса Андерсона актриса демонстративно уклонилась от обсуждения революционной тематики картины, ограничившись нейтральной репликой о "хорошей идее".

Своё решение звезда объясняет переосмыслением роли знаменитостей в политическом дискурсе.

"Если я не могу сказать что-то, что приведёт к миру или снижению напряжённости, я не хочу быть частью проблемы", — заявила Лоуренс в беседе с журналистами.

По её словам, опыт выборов 2016 года заставил понять, что знаменитости не влияют на реальный выбор избирателей.

Основной мотивацией стала защита творчества. Актриса объявила о необходимости "серьёзной перезагрузки" публичного образа, чтобы зрительские политические симпатии не мешали восприятию её работы в кино. Она намеренно дистанцируется от тем, способных, по её мнению, подлить "масла в огонь" общественного раскола.

На вопрос о сожалениях относительно прошлых заявлений Лоуренс ответила утвердительно, однако связала это с качественно новой политической реальностью. Актриса подчеркнула, что текущая ситуация отличается от предыдущего электорального цикла предельной ясностью намерений всех сторон, что делает любое публичное высказывание особенно взрывоопасным.