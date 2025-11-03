Дженнифер Лоуренс меняет стратегию: почему актриса больше не говорит о политике

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кино

Дженнифер Лоуренс заявила о фундаментальном изменении подхода к публичным высказываниям, особенно на политические темы.

Дженнифер Лоуренс

На промо-мероприятии фильма "Битва за битву" Пола Томаса Андерсона актриса демонстративно уклонилась от обсуждения революционной тематики картины, ограничившись нейтральной репликой о "хорошей идее".

Своё решение звезда объясняет переосмыслением роли знаменитостей в политическом дискурсе.

"Если я не могу сказать что-то, что приведёт к миру или снижению напряжённости, я не хочу быть частью проблемы", — заявила Лоуренс в беседе с журналистами.

По её словам, опыт выборов 2016 года заставил понять, что знаменитости не влияют на реальный выбор избирателей.

Основной мотивацией стала защита творчества. Актриса объявила о необходимости "серьёзной перезагрузки" публичного образа, чтобы зрительские политические симпатии не мешали восприятию её работы в кино. Она намеренно дистанцируется от тем, способных, по её мнению, подлить "масла в огонь" общественного раскола.

На вопрос о сожалениях относительно прошлых заявлений Лоуренс ответила утвердительно, однако связала это с качественно новой политической реальностью. Актриса подчеркнула, что текущая ситуация отличается от предыдущего электорального цикла предельной ясностью намерений всех сторон, что делает любое публичное высказывание особенно взрывоопасным.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
