Новый фильм Кэтрин Бигелоу Дом из динамита: как журналистика и кино объединились

Известный режиссёр Кэтрин Бигелоу, работающая вне рамок популярных киновселенных, представила завершающую часть своей мощной тематической трилогии.

Фото: flickr by David Shankbone, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кэтрин Бигелоу

Финальным аккордом стала картина "Дом из динамита", вышедшая на Netflix, которая присоединилась к оскароносной драме "Повелитель бури" (2008) и триллеру "Цена страха" (2012).

Объединяющей идеей трёх независимых фильмов стал уникальный творческий метод режиссёра. Она описывает его как синтез кинематографа и журналистики, где развлечение неотделимо от информации. Такой подход позволяет зрителю погрузиться в миры, о которых широкой публике известно крайне мало.

"Для меня кино — это возможность исследовать миры, о которых мало кто что-то знает. Это журналистский подход к кинематографу, где грань между развлечением и информацией стирается", — пояснила Кэтрин Бигелоу в интервью для Netflix.

По её словам, каждый фильм рождался из личного любопытства к явлениям, напрямую влияющим на жизни миллионов.

Импульсом к созданию "Повелителя бури" стало желание понять методику иракских повстанцев, о которой тогда почти не говорили. "Цена страха" возникла из бытового вопроса о мерах безопасности в аэропортах. Финальная лента, "Дом динамита", продолжает эту традицию, исследуя гипотетические минуты после запуска ядерной ракеты.

Трилогия формирует целостный и критический взгляд на разные грани системы национальной безопасности Соединённых Штатов.