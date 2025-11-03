Новый фильм Кэтрин Бигелоу Дом из динамита: как журналистика и кино объединились

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Известный режиссёр Кэтрин Бигелоу, работающая вне рамок популярных киновселенных, представила завершающую часть своей мощной тематической трилогии.

Финальным аккордом стала картина "Дом из динамита", вышедшая на Netflix, которая присоединилась к оскароносной драме "Повелитель бури" (2008) и триллеру "Цена страха" (2012).

Объединяющей идеей трёх независимых фильмов стал уникальный творческий метод режиссёра. Она описывает его как синтез кинематографа и журналистики, где развлечение неотделимо от информации. Такой подход позволяет зрителю погрузиться в миры, о которых широкой публике известно крайне мало.

"Для меня кино — это возможность исследовать миры, о которых мало кто что-то знает. Это журналистский подход к кинематографу, где грань между развлечением и информацией стирается", — пояснила Кэтрин Бигелоу в интервью для Netflix.

По её словам, каждый фильм рождался из личного любопытства к явлениям, напрямую влияющим на жизни миллионов.

Импульсом к созданию "Повелителя бури" стало желание понять методику иракских повстанцев, о которой тогда почти не говорили. "Цена страха" возникла из бытового вопроса о мерах безопасности в аэропортах. Финальная лента, "Дом динамита", продолжает эту традицию, исследуя гипотетические минуты после запуска ядерной ракеты.

Трилогия формирует целостный и критический взгляд на разные грани системы национальной безопасности Соединённых Штатов.

