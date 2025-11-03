Лелуш начинает жизнь с чистого листа в 88 лет: почему режиссёр покидает Париж

Клод Лелуш, создатель более пятидесяти фильмов, совершил резкий поворот в своей жизни. Он официально покидает Париж, чтобы обосноваться в Трувиле, приморском городе в Нормандии.

Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Клод Лелуш

Именно здесь, в месте, где когда-то снимались сцены его легендарной ленты "Мужчина и женщина", он реализовал свою давнюю мечту.

На свой день рождения, 30 октября, 88-летний режиссёр торжественно открыл "Кино-Бистро" — заведение, сочетающее в себе кинозал на 30 мест и ресторан. На открытии присутствовали звёзды, снимавшиеся у него в картинах, Жан Дюжарден и Эльза Зильберштейн, ставшие крёстными родителями нового проекта.

"Я больше не буду в Париже кроме как по вторникам и средам. Климат Нормандии полезен для моего здоровья. В моём возрасте мне уже не хочется уезжать", — заявил Лелуш в интервью изданию Le Parisien, поясняя причины своего переезда.

По его словам, он годами присматривался к заброшенному зданию, пока не решился его выкупить и превратить в уникальное культурное пространство.

Новый проект стал для мэтра не просто бизнес-начинанием, а новым рабочим кабинетом. Он оснащён современным оборудованием для монтажа и звукозаписи. Режиссёр намерен лично курировать программу, которая будет включать как классику мирового кинематографа, так и авансные премьеры с участием коллег.