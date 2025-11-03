Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кардашьян собралась покорять новые вершины: кого из мировых звёзд она хочет видеть в своём сериале

Ким Кардашьян раскрыла потенциальных участников второго сезона сериала "Всё честно". В интервью Daily Fashion News инфлюенсер назвала имена знаменитостей, с которыми хотела бы работать.

Ким Кардашьян
Фото: commons.wikimedia.org by Nicole Alexander, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ким Кардашьян

Кардашьян выразила заинтересованность в приглашении солисток южнокорейской группы Blackpink. По её словам, это могло бы придать проекту новое звучание.

"Было бы так весело пригласить девчонок из Blackpink во второй сезон. Может, они могли бы дать советы по отношениям, поучаствовать в истории о разводе или даже сыграть юристов", — пояснила Кардашьян.

Сериал "Всё честно" рассказывает о команде женщин-адвокатов, основавших независимое агентство после ухода из мужской юридической фирмы. Проект создан при участии Райана Мёрфи и включает в звёздный состав Наоми Уотс и Сару Полсон.

В очередном сезоне шоу "Семейство Кардашьян" звезда проекта призналась, что считает инсценировкой высадку американцев на Луну.

Кардашьян собралась покорять новые вершины: кого из мировых звёзд она хочет видеть в своём сериале
