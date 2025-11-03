Скандал в кино: украинские платформы удаляют фильмы с Юрием Колокольниковым – что случилось

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кино

Украинские стриминговые платформы начали массовое удаление картин, в которых снят российский актёр Юрий Колокольников. Информация поступила от телеканала "Общественное".

Юрий Колокольников
Фото: instagram by личный аккаунт Юрия Колокольников в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юрий Колокольников

Как сообщает РИА Новости, из цифрового проката исчезли четвёртый сезон "Игры престолов", третий сезон "Белого лотоса", а также фильмы "Довод" и "Крейвен-охотник". Во всех этих проектах Колокольников исполнял роли.

В министерстве культуры Украины пояснили, что мера реализует постановление ведомства от 21 августа 2025 года.

"Актёр был включён в перечень лиц, чья деятельность на территории Украины ограничена в соответствии с законом "О кинематографии”", — указали в министерстве.

Ранее Служба безопасности Украины отметила, что Колокольников публично не осудил специальную военную операцию (СВО) и продолжил работать в российской индустрии. Это позволило квалифицировать его работу как угрожающую национальной безопасности.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
