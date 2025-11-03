Испанский сериал бьет рекорды Netflix: почему триллер Личное смотрят миллионы

1:36 Your browser does not support the audio element. Кино

Испанский сериал "Личное" (Intimidad) производства Netflix сумел обойти по популярности четвёртый сезон культового проекта "Очень странные дела" (Stranger Things) в национальном рейтинге платформы.

Фото: commons.wikimedia.org by freestocks.org, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Логотип Netflix на телевизоре

Проект с участием Ициар Итуньо и Патрисии Лопес Арнаис не только возглавил топ в Испании, но и показал высокие результаты в ряде стран Латинской Америки.

Мировое признание подтвердили официальные данные стримингового сервиса. Всего за двое суток с момента премьеры 10 июня 2022 года сериал собрал 15,9 миллионов часов просмотра по всему миру. Этот результат позволил ему занять четвёртую строчку в глобальном рейтинге самых популярных неанглоязычных проектов.

"История, которую мы рассказываем, выступает в роли социального зеркала, заставляя зрителя задуматься о хрупкости частной жизни в современном мире", — отмечает создательница проекта Вероника Фернандес.

По её словам, сериал исследует глубокие социальные проблемы через призму личной трагедии героев.

Сюжет разворачивается вокруг перспективного политика Мален Субири, чья жизнь разрушается после утечки интимного видео. Её история переплетается с делом о самоубийстве молодой девушки, что приводит к масштабному расследованию.

Драматический триллер поднимает острые вопросы морали и солидарности, демонстрируя последствия вторжения в личное пространство.