Судьбоносные слова Льва Дурова перевернули жизнь Боярского: откровения о начале карьеры

Михаил Боярский поделился воспоминаниями о начале своего профессионального пути. Народный артист РСФСР рассказал о периоде становления, полном трудностей и важных случайностей.

Михаил Боярский на съёмках передачи Белый попугай . Фото Анастасии Федоренко2
Фото: commons.wikimedia.org by Анастасия Сергеевна Федоренко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Детство актёра прошло в скромных условиях — его принесли в 16-метровую комнату и уложили в чемодан из-за отсутствия кроватки. Несмотря на бытовые сложности, Боярский ощущал себя счастливым.

"Из тебя может выйти толк", — эту фразу Льва Дурова после роли в "Старшем сыне" артист считает своим первым серьёзным признанием.

Как сообщает kp.ru, именно такие моменты поддерживали его в начале карьеры.

Продолжительное время актёру предлагали лишь формальные пробы. Переломным моментом стала роль в молдавском фильме "Мосты", хотя сам Боярский мечтал об образе русского солдата.

Простые слова одобрения от коллег, вроде "молодец" или "ничего", он воспринимал как высшую оценку своего труда.

В конце октября Михаил Боярский объявил о завершении драматической карьеры, однако известно, что он продолжает играть в театре.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
