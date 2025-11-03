Судьбоносные слова Льва Дурова перевернули жизнь Боярского: откровения о начале карьеры

Михаил Боярский поделился воспоминаниями о начале своего профессионального пути. Народный артист РСФСР рассказал о периоде становления, полном трудностей и важных случайностей.
Детство актёра прошло в скромных условиях — его принесли в 16-метровую комнату и уложили в чемодан из-за отсутствия кроватки. Несмотря на бытовые сложности, Боярский ощущал себя счастливым.
"Из тебя может выйти толк", — эту фразу Льва Дурова после роли в "Старшем сыне" артист считает своим первым серьёзным признанием.
Как сообщает kp.ru, именно такие моменты поддерживали его в начале карьеры.
Продолжительное время актёру предлагали лишь формальные пробы. Переломным моментом стала роль в молдавском фильме "Мосты", хотя сам Боярский мечтал об образе русского солдата.
Простые слова одобрения от коллег, вроде "молодец" или "ничего", он воспринимал как высшую оценку своего труда.
В конце октября Михаил Боярский объявил о завершении драматической карьеры, однако известно, что он продолжает играть в театре.
