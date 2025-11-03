Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
Сумки уходят на перерыв: зима 2025 готовит новый аксессуар, без которого не выйдет ни одна модница
Вкус салата зависит не от заправки: вот что кулинары тайно делают с луком
Детям смотреть противопоказано: почему нейросеть уверена, что Ёжик в тумане — вовсе не сказка
Мелкие воришки против Лувра: прокуратура раскрыла неожиданную правду
Забор, который кормит: как зелёная изгородь из огурцов изменила представление о грядках
Дело не в деньгах: почему люди выбрасывают на улицу даже очень дорогих кошек
Тихая эпидемия на кухне: эти пять предметов медленно отравляют семью
Диагностическая карта становится золотой: техосмотр обретает новый ценник и смысл

Джордж Клуни завершает карьеру? Почему голливудская звезда уходит из кино

0:57
Кино

Джордж Клуни планирует завершить свою карьеру в кино. Актёр намерен сосредоточиться на семейной жизни.

Джорджа Клуни
Фото: commons.wikimedia.org by John Bauld from Toronto, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Джорджа Клуни

64-летний артист заявил, что его главным приоритетом теперь являются дети. Он воспитывает близнецов вместе с супругой Амаль Клуни.

"Я больше не стремлюсь к успеху. Моя карьера складывалась по-разному, и в каком-то смысле она шла на спад. Так что я много времени провожу дома с детьми — и это весело", — пояснил Клуни.

По данным инсайдеров Radar Online, актёр уже отклонил несколько крупных предложений о съёмках. Источник в окружении звезды отметил, что Клуни сознательно отказывается от новых проектов.

Сам артист упомянул, что его новая картина "Джей Келли" может стать символичным завершением фильмографии. В этой работе он играет звезду, теряющую связь с реальностью.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Кошка лизнула и укусила? Это не каприз, а послание — вот что она пытается сказать
Домашние животные
Кошка лизнула и укусила? Это не каприз, а послание — вот что она пытается сказать
Россия перекрыла кран: что означает аннулирование энергетического соглашения с Финляндией
Экономика и бизнес
Россия перекрыла кран: что означает аннулирование энергетического соглашения с Финляндией
Питомец молча кричит о помощи: сигналы кошки, которые хозяева списывают на характер
Домашние животные
Питомец молча кричит о помощи: сигналы кошки, которые хозяева списывают на характер
Популярное
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю

В ясный полдень небо манит взглядом: золотистый шар Солнца кажется уютным спутником, а Луна — скромным акцентом на фоне лазури.

Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Россия перекрыла кран: что означает аннулирование энергетического соглашения с Финляндией
Авто, которые почти не теряют в цене: редкий список моделей, сохраняющих стоимость годами
832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров Как нас и наш кошелек водят за нос: хитрости кафе, аптек, баров и магазинов Олег Володин
Зрители в гневе: как Пьеха и Понаровская запятнали победу Поющих гитар в финале ВИА Суперстар
Назад к природе: 7 причин заменить старый ковер на новый тренд 2026 года
Правильная квашеная капуста: вот что нужно добавить в рассол, чтобы она не перекисла – секрет бабушки
Правильная квашеная капуста: вот что нужно добавить в рассол, чтобы она не перекисла – секрет бабушки
Последние материалы
Забор, который кормит: как зелёная изгородь из огурцов изменила представление о грядках
Дело не в деньгах: почему люди выбрасывают на улицу даже очень дорогих кошек
Тихая эпидемия на кухне: эти пять предметов медленно отравляют семью
Диагностическая карта становится золотой: техосмотр обретает новый ценник и смысл
Этот ингредиент возвращает вкус детства — без него домашний томатный сок просто вода
Детство и деньги: Ольга Орлова поделилась, что купила на свою первую зарплату
Выгодные вклады — миф или реальность? Как не попасть в ловушку банковских уловок
Джордж Клуни завершает карьеру? Почему голливудская звезда уходит из кино
Белая бездна тонет во тьме: секрет чистого туалета, о котором все забыли
Почва, в которой всё растёт: формула идеального грунта — лучшая замена магазинным удобрениям
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.