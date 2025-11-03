Джордж Клуни завершает карьеру? Почему голливудская звезда уходит из кино

Джордж Клуни планирует завершить свою карьеру в кино. Актёр намерен сосредоточиться на семейной жизни.
64-летний артист заявил, что его главным приоритетом теперь являются дети. Он воспитывает близнецов вместе с супругой Амаль Клуни.
"Я больше не стремлюсь к успеху. Моя карьера складывалась по-разному, и в каком-то смысле она шла на спад. Так что я много времени провожу дома с детьми — и это весело", — пояснил Клуни.
По данным инсайдеров Radar Online, актёр уже отклонил несколько крупных предложений о съёмках. Источник в окружении звезды отметил, что Клуни сознательно отказывается от новых проектов.
Сам артист упомянул, что его новая картина "Джей Келли" может стать символичным завершением фильмографии. В этой работе он играет звезду, теряющую связь с реальностью.
