Стивен Кинг был против новой Кэрри: теперь ждёт премьеру больше всех — что его убедило

Похоже, поклонников Стивена Кинга в ближайшее время ждёт щедрый подарок: режиссёр Майк Флэнаган завершил съёмки новой версии легендарного романа "Кэрри". Проект уже называют одной из самых ожидаемых телеэкранизаций следующего года, и интерес к нему подогревается не только именем автора, но и свежим, дерзким подходом режиссёра, который решил взглянуть на знакомую историю глазами современности.

Фото: commons.wikimedia.org by Kevin Payravi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Стивен Кинг

Возрождение классики

Стивен Кинг давно признан мастером ужаса, а его произведения стали неисчерпаемым источником вдохновения для кино и телевидения. Лишь за последний год вышло несколько экранизаций его книг, и каждая — по-своему успешная. Но именно грядущая "Кэрри" обещает стать одной из самых громких премьер. За камерой стоит человек, чьё имя уже давно ассоциируется с психологическим хоррором и вниманием к деталям — Майк Флэнаган, создатель "Призраков дома на холме" и "Доктора Сна".

Скепсис автора

Стивен Кинг поначалу не одобрил идею нового сериала. Он считал, что культовая лента Брайана Де Пальмы 1976 года уже раскрыла потенциал истории. Однако позиция писателя изменилась, когда Флэнаган представил свой взгляд: он предложил не переснимать старую версию, а переосмыслить сюжет, перенеся его в XXI век. По мнению режиссёра, сегодня тема травли и изоляции звучит даже острее, чем полвека назад. Он хотел показать, что монстр рождается не из сверхъестественного дара, а из равнодушия общества.

Новая "Кэрри": современный контекст

Оригинальный роман Кинга вышел в 1974 году. Его героиня — застенчивая девушка, страдающая от издевательств одноклассников и религиозного фанатизма матери. Флэнаган решил перенести действие в эпоху смартфонов, соцсетей и вирусных видео. Травля теперь происходит не только в школьных коридорах, но и онлайн, где унижение распространяется мгновенно.

Режиссёр подчеркнул, что новая адаптация затронет важные для современной Америки темы — школьные стрелки, одиночество подростков, давление цифровой среды. В этом и заключается главная разница с оригиналом: "Кэрри" больше не просто история о телекинезе, а о мире, в котором даже сверхъестественные силы не спасают от всеобщего наблюдения.

Как Флэнаган убедил Кинга

Переломным моментом стало обсуждение актуальности романа. Кинг признался, что увидел в новой версии не ремейк, а осмысленное продолжение разговора о боли и страхе. По словам писателя, режиссёр сумел найти в этой истории то, что важно сейчас — отчуждение, хрупкость, желание быть принятым. Теперь автор сам с нетерпением ждёт выхода сериала и, по данным инсайдеров, консультировал режиссёра по отдельным сценам.

Завершение съёмок и подготовка к премьере

На днях Майк Флэнаган сообщил в соцсетях, что съёмки проекта окончены. Материал уже отправлен на постпродакшн. Режиссёр назвал работу над сериалом одним из лучших творческих опытов в карьере и поблагодарил актёров за преданность идее.

Премьера состоится на платформе Prime Video, но точная дата пока не названа. Ориентировочно релиз ожидается в следующем году, и фанаты уже гадают, кто сыграл Кэрри — каст держится в секрете.