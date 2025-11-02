Калифорнийская трагедия: почему Энтони Хопкинс решил расстаться с обгоревшим домом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:15
Кино

Оскароносный актёр Энтони Хопкинс выставил на продажу своё калифорнийское поместье, уничтоженное лесными пожарами. Стоимость лота составляет 5,1 миллиона фунтов стерлингов.

Энтони Хопкинс
Фото: commons.wikimedia.org by Elena Torre from Viareggio, Italia (edited by User:Marco Bernardini), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Энтони Хопкинс

Имущество актёра пострадало во время масштабных возгораний в начале этого года. Хопкинс приобрёл эти земельные участки в 2018–2019 годах, потратив в общей сложности 12,6 миллиона долларов.

"Это не первый случай, когда огонь уничтожает собственность Хопкинса — в 2018 году его дом в Малибу чудом уцелел, а в 2000 году актёр потерял имущество в лондонском пожаре", — отмечает Daily Mail.

Ситуация повторяет историю Пэрис Хилтон, чей особняк также сгорел в январе. После этого светская львица приобрела новую недвижимость за 63 миллиона долларов, описав потерю дома как эмоциональную травму для всей семьи.

В свежем интервью британский актёр, двукратный обладатель премии "Оскар", признался, что не считает ни одну из своих работ в кино по-настоящему важной.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
