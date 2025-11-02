Netflix экранизирует Великого Гэтсби: почему проект доверили оскароносному режиссёру

Netflix приобрёл права на экранизацию "Великого Гэтсби" под рабочим названием "Долина праха". Режиссёром проекта станет обладатель "Оскара" Стивен Гейган, сообщает Deadline.
Действие картины перенесено в современный Сан-Франциско. Гейган также выступит сценаристом ленты вместе с продюсером Дженнифер Фокс.
"Это одна из самых ожидаемых адаптаций года, хотя детали сюжета пока сохраняются в секрете", — отмечает издание.
Роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда ранее экранизировался в 1974 году с Робертом Редфордом и в 2013 году с Леонардо ДиКаприо. Обе версии получили награды "Оскар" за лучшие костюмы и работу художников.
