Netflix экранизирует Великого Гэтсби: почему проект доверили оскароносному режиссёру

Кино

Netflix приобрёл права на экранизацию "Великого Гэтсби" под рабочим названием "Долина праха". Режиссёром проекта станет обладатель "Оскара" Стивен Гейган, сообщает Deadline.

Netflix
Фото: flickr by Stock Catalog, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Netflix

Действие картины перенесено в современный Сан-Франциско. Гейган также выступит сценаристом ленты вместе с продюсером Дженнифер Фокс.

"Это одна из самых ожидаемых адаптаций года, хотя детали сюжета пока сохраняются в секрете", — отмечает издание.

Роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда ранее экранизировался в 1974 году с Робертом Редфордом и в 2013 году с Леонардо ДиКаприо. Обе версии получили награды "Оскар" за лучшие костюмы и работу художников.

