Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Синдром брошенного питомца: голодовка и порча вещей — лишь вершина айсберга
Netflix экранизирует Великого Гэтсби: почему проект доверили оскароносному режиссёру
Зимний фейерверк на подоконнике: декабрист расцветает тогда, когда всё вокруг спит
Простая похлёбка, которая возвращает запах детства и умиротворение
Тихий саботаж для мозга: чем на самом деле грозит сон с непросушенными волосами
Замок, который не сдаётся времени: у Porsche даже прогресс поворачивается налево
Мама Тимати рассказала о съёмках внучки Алисы в кино: почему ей потребовался психолог
Прощай, белый: этот цвет диктует новые правила моды осенью 2025 — узнайте, как носить тренд
Эксперимент ради лайков закончился на операционном столе: подростка спасали от взрыва в животе

The Cure представят лондонский концерт в кино: что нужно знать

1:01
Кино

Британская группа The Cure представит полную запись своего лондонского концерта в кинопрокате. Фильм "The Cure: The Show of a Lost World" выйдет 11 декабря, сообщает New Musical Express.

Музыкальный концерт
Фото: Wikipedia by Yvette de Wit, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Музыкальный концерт

Концерт в зале Troxy состоялся в ноябре 2024 года в поддержку альбома "Songs of a Lost World". Музыканты исполнили новую пластинку целиком, а также классические композиции из своего репертуара.

"Я не проходил через гот-фазу. Жаль, наверное, просто не хватало смелости… Мы с другом пошли в гот-клуб и танцевали под The Cure", — поделился воспоминаниями актёр Педро Паскаль в июльском интервью.

Позже запись концерта будет издана на физических носителях. 31 песня в фильме представлена в формате 4K с саундтреком Dolby Atmos, что позволит зрителям ощутить эффект присутствия на живом выступлении.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Садоводство, цветоводство
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Бизнес
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
Кто успел первым, тот уехал: автомобили разбирают онлайн быстрее, чем скидки исчезают
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров Как нас и наш кошелек водят за нос: хитрости кафе, аптек, баров и магазинов Олег Володин
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Последние материалы
Поводок превращается в главного врага щенка: как владельцы сами провоцируют этот страх
Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие
Мёд вместо микстуры: как один тёплый напиток сокращает симптомы простуды почти наполовину
Секатор в руки, но без фанатизма: осенняя причёска роз без потери бутонов
The Cure представят лондонский концерт в кино: что нужно знать
Этот трюк спасает даже старую кухню: попробуйте — и забудете про полку с бытовой химией
Основатель Землян Киселёв усомнился в честности отбора Шамана на Интервидение: в чём причина
92% экспорта в одни руки: виноград из Грузии вновь появился на столах россиян
Дибров бросил камень, но бывшая жена ответила с африканской иронией: вот что она написала
Невероятная история от Паршуты: почему её любимые серьги отправились на свалку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.