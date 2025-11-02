The Cure представят лондонский концерт в кино: что нужно знать

Британская группа The Cure представит полную запись своего лондонского концерта в кинопрокате. Фильм "The Cure: The Show of a Lost World" выйдет 11 декабря, сообщает New Musical Express.

Фото: Wikipedia by Yvette de Wit, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Музыкальный концерт

Концерт в зале Troxy состоялся в ноябре 2024 года в поддержку альбома "Songs of a Lost World". Музыканты исполнили новую пластинку целиком, а также классические композиции из своего репертуара.

"Я не проходил через гот-фазу. Жаль, наверное, просто не хватало смелости… Мы с другом пошли в гот-клуб и танцевали под The Cure", — поделился воспоминаниями актёр Педро Паскаль в июльском интервью.

Позже запись концерта будет издана на физических носителях. 31 песня в фильме представлена в формате 4K с саундтреком Dolby Atmos, что позволит зрителям ощутить эффект присутствия на живом выступлении.