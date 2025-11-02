Конфликт на съёмках Очень странных дел: почему Милли Бобби Браун подала жалобу на Дэвида Харбора

Актриса Милли Бобби Браун официально обвинила коллегу по сериалу "Очень странные дела" Дэвида Харбора в неподобающем поведении. Согласно данным Daily Mail, жалоба поступила до начала съёмок заключительного сезона проекта.

Фото: Instagram / milliebobbybrown by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Милли Бобби Браун

Стриминговый сервис Netflix провёл внутреннее расследование инцидента, однако его результаты не разглашаются. В опубликованных документах отсутствуют упоминания о сексуальном насилии, но содержатся обвинения в преследовании.

"На съёмочной площадке возле Милли всё время находился официальный представитель, который обеспечивал актрисе безопасность", — сообщает издание со ссылкой на инсайдеров.

Представители обеих сторон, а также Netflix отказались от комментариев по ситуации. Премьера пятого сезона сериала запланирована на ноябрь 2025 года, где герои актёров продолжают исполнять роли экранной семьи.