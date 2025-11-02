Ефремов может снять судимость досрочно: какие условия должен выполнить актёр

Актёр Михаил Ефремов, освобождённый условно-досрочно в апреле 2025 года, может рассчитывать на досрочное снятие судимости. Для этого необходимо выполнение трёх основных условий, предусмотренных законодательством.

Фото: wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Михаил Ефремов

Адвокат Геннадий Кузьмин пояснил kp.ru юридические нюансы процедуры.

"В законе не существует понятия "досрочно погасить УДО". Речь идёт об освобождении от оставшейся части неотбытого наказания по статье 74 УК РФ", — уточнил юрист.

Первым условием является безупречное поведение в течение не менее половины оставшегося срока. Это включает регулярную отметку в инспекции и отсутствие административных нарушений. Второе требование — полное возмещение вреда пострадавшим, что Ефремов уже выполнил. Третье условие позволяет подавать ходатайство не ранее августа 2026 года.

В настоящее время актёр репетирует главную роль в спектакле "Без свидетелей" в театре "Мастерская 12". Премьера запланирована на февраль 2026 года, что совпадает с возможностью обращения в суд о снятии ограничений.