Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Опасный манёвр без причин: как пожаловаться на водителя, который тормозит ради урока
ФПБК требует включить Артемия Троицкого* в список террористов: причина
Витамин долголетия: почему без омега-3 мозг стареет быстрее и теряет способность к запоминанию
От иллюзий к правде: как алкоголь обманывал Джессику Симпсон и как она победила зависимость
Белок из постной миски: продукты, которые заменят мясо и не дадут упасть силам
Мозг, мур и манипуляция: как кошки управляют нами, оставаясь невинными
Движение — смазка для суставов: почему они болят не от старости, а от лени, и как вернуть лёгкость
Дайкон не любит грубость: как правильно вытащить японскую редьку из земли
Жуткая красота Вселенной: телескоп сфотографировал туманность-монстра

Роберт Инглунд получил звезду на Аллее славы: почему церемония прошла в канун Хэллоуина

1:02
Кино

Актёр Роберт Инглунд, прославившийся ролью Фредди Крюгера, стал обладателем именной звезды на Голливудской Аллее славы. Торжественная церемония состоялась 31 октября, что стало символичным жестом для короля хоррор-кинематографа.

Роберт Инглунд
Фото: commons.wikimedia.org by TDKR Chicago 101, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Роберт Инглунд

На мероприятии присутствовала Хизер Лэнгенкэмп, сыгравшая Нэнси в оригинальной франшизе "Кошмар на улице Вязов". 78-летний Инглунд, чья фильмография насчитывает более ста работ, недавно появился в сериале "Очень странные дела".

"Это признание особо значимо для актёра, чей персонаж стал частью поп-культуры", — отмечает издание People, освещавшее событие.

Режиссёр Чак Расселл, работавший над третьей частью "Кошмара", ранее высказал мнение о возможной замене Инглунда на Джима Кэрри. Однако поклонники единодушно считают Инглунда единственным настоящим воплощением культового персонажа.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Новости спорта
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Авто
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Прикурили по привычке — остались без авто: старый метод стал смертельно опасным для электроники
Авто
Прикурили по привычке — остались без авто: старый метод стал смертельно опасным для электроники
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
Кто успел первым, тот уехал: автомобили разбирают онлайн быстрее, чем скидки исчезают
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Зимняя проверка авто: простые шаги спасут от дорогостоящего ремонта Валерия Жемчугова Проблемы образования в России: опыт учителя с 45-летним стажем работы Виктор Пахомов США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР Любовь Степушова
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Последние материалы
Движение — смазка для суставов: почему они болят не от старости, а от лени, и как вернуть лёгкость
Дайкон не любит грубость: как правильно вытащить японскую редьку из земли
Жуткая красота Вселенной: телескоп сфотографировал туманность-монстра
Роберт Инглунд получил звезду на Аллее славы: почему церемония прошла в канун Хэллоуина
В США изучают возможность новой волны долларизации мировой экономики
Яблочное изобилие: Калужская область собирает урожай, о котором мечтают все садоводы
Они решают больше, чем каблуки: как выбрать колготки, чтобы ноги выглядели безупречно
Детали, которые старят интерьер: ошибки, превращающие квартиру в бабушкино ретро
Вопреки Голливуду: эти звёзды отказались менять имена — и вот что из этого вышло
Недостаток кислорода ночью: почему аденоиды имеют влияние на мозг и поведение ребёнка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.