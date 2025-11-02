Роберт Инглунд получил звезду на Аллее славы: почему церемония прошла в канун Хэллоуина

Кино

Актёр Роберт Инглунд, прославившийся ролью Фредди Крюгера, стал обладателем именной звезды на Голливудской Аллее славы. Торжественная церемония состоялась 31 октября, что стало символичным жестом для короля хоррор-кинематографа.

Фото: commons.wikimedia.org by TDKR Chicago 101, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Роберт Инглунд

На мероприятии присутствовала Хизер Лэнгенкэмп, сыгравшая Нэнси в оригинальной франшизе "Кошмар на улице Вязов". 78-летний Инглунд, чья фильмография насчитывает более ста работ, недавно появился в сериале "Очень странные дела".

"Это признание особо значимо для актёра, чей персонаж стал частью поп-культуры", — отмечает издание People, освещавшее событие.

Режиссёр Чак Расселл, работавший над третьей частью "Кошмара", ранее высказал мнение о возможной замене Инглунда на Джима Кэрри. Однако поклонники единодушно считают Инглунда единственным настоящим воплощением культового персонажа.