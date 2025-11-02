Эмили Блант раскрыла детали проекта Стивена Спилберга: почему она дала режиссёру необычное прозвище

Эмили Блант стала гостьей подкаста Variety, где рассказала о работе над новым проектом Стивена Спилберга. Актриса, недавно отмеченная за роль в "Оппенгеймере", поделилась впечатлениями от сотрудничества с культовым режиссёром.

Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Стивен Спилберг

Блант призналась, что получила специально написанную для неё роль от Спилберга и сценариста Дэвида Кеппа. Она также раскрыла личное прозвище, которое дала режиссёру во время съёмок.

"Я называю Спилберга "Двойной С"… Я выросла на его фильмах — "Челюсти", "Индиана Джонс", "Список Шиндлера". Попытка описать его влияние словами почти обесценивает его", — заявила актриса в эфире подкаста.

Новый фильм Спилберга будет посвящён теме НЛО и выйдет в прокат 12 июня 2026 года. В главных ролях, помимо Блант, заняты Колман Доминго, Колин Фёрт и Джош О'Коннор.