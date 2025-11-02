Андрей Кончаловский удивил Марию Шумакову: как проходили съёмки Хроник русской революции

Актриса Мария Шумакова поделилась впечатлениями от работы с Андреем Кончаловским в сериале "Хроники русской революции". Она описала особую атмосферу, созданную режиссёром на площадке.
По словам Шумаковой, Кончаловский сознательно избегает давления на актёров. Вместо традиционного для киноиндустрии авторитарного подхода он выбирает стратегию поддержки и партнёрства.
"Андрей Сергеевич работает максимально мягко. Он не просто не возвышается над актёрами, он как будто специально иногда переходит на твой уровень, чтобы ты смог почувствовать какое-то естество и расслабленность", — пояснила актриса в интервью HELLO!.
Технической особенностью съёмок стала многокамерная система и минимальное количество дублей. Как в театральной постановке, сцены снимались после репетиций практически с первого раза при одновременной работе двенадцати камер.
Своим мнением о новом проекте именитого режиссёра в социальных сетях поделилась журналистка Ксения Собчак. Она выделила сильные и слабые стороны исторического сериала.
