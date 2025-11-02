Андрей Кончаловский удивил Марию Шумакову: как проходили съёмки Хроник русской революции

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кино

Актриса Мария Шумакова поделилась впечатлениями от работы с Андреем Кончаловским в сериале "Хроники русской революции". Она описала особую атмосферу, созданную режиссёром на площадке.

Андрей Кончаловский
Фото: commons.wikimedia.org by Duma.gov.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Андрей Кончаловский

По словам Шумаковой, Кончаловский сознательно избегает давления на актёров. Вместо традиционного для киноиндустрии авторитарного подхода он выбирает стратегию поддержки и партнёрства.

"Андрей Сергеевич работает максимально мягко. Он не просто не возвышается над актёрами, он как будто специально иногда переходит на твой уровень, чтобы ты смог почувствовать какое-то естество и расслабленность", — пояснила актриса в интервью HELLO!.

Технической особенностью съёмок стала многокамерная система и минимальное количество дублей. Как в театральной постановке, сцены снимались после репетиций практически с первого раза при одновременной работе двенадцати камер.

Своим мнением о новом проекте именитого режиссёра в социальных сетях поделилась журналистка Ксения Собчак. Она выделила сильные и слабые стороны исторического сериала.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
