Андрей Кончаловский удивил Марию Шумакову: как проходили съёмки Хроник русской революции

1:10 Your browser does not support the audio element. Кино

Актриса Мария Шумакова поделилась впечатлениями от работы с Андреем Кончаловским в сериале "Хроники русской революции". Она описала особую атмосферу, созданную режиссёром на площадке.

Фото: commons.wikimedia.org by Duma.gov.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Андрей Кончаловский

По словам Шумаковой, Кончаловский сознательно избегает давления на актёров. Вместо традиционного для киноиндустрии авторитарного подхода он выбирает стратегию поддержки и партнёрства.

"Андрей Сергеевич работает максимально мягко. Он не просто не возвышается над актёрами, он как будто специально иногда переходит на твой уровень, чтобы ты смог почувствовать какое-то естество и расслабленность", — пояснила актриса в интервью HELLO!.

Технической особенностью съёмок стала многокамерная система и минимальное количество дублей. Как в театральной постановке, сцены снимались после репетиций практически с первого раза при одновременной работе двенадцати камер.

Своим мнением о новом проекте именитого режиссёра в социальных сетях поделилась журналистка Ксения Собчак. Она выделила сильные и слабые стороны исторического сериала.