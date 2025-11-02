Кира Найтли раскрыла тайну своих ролей: как дислексия помогает актрисе блистать на экране

Голливудская звезда Кира Найтли поделилась личным опытом жизни с дислексией. 40-летняя актриса объяснила, как это нарушение обучения влияет на её профессиональную деятельность.
Особенность затрудняет чтение сценариев и запоминание текстов. Найтли разработала собственную систему подготовки к ролям, которая превращает слабость в преимущество.
"Я много рисую, у меня дислексия, так что я учу свои слова на слух, а когда я слушаю, то я рисую. Чем более детализированный рисунок, тем лучше у меня усваиваются фразы", — рассказала актриса в эфире шоу Грэма Нортона.
Любовь к рисованию естественным образом переросла в создание детской книги. Как объяснила Найтли, издание родилось из ночных ритуалов с дочерью, которая не любила засыпать, и её неожиданных вопросов о мире.
