Паулина Андреева: откровенное признание о боли и росте на фоне слухов о воссоединении с Бондарчуком

Паулина Андреева стала лицом нового номера журнала "Собака.ru", появившись на обложке в элегантном образе с полупрозрачными драпировками. В интервью изданию актриса затронула тему личностного роста через преодоление трудностей.

Фото: instagram by личный аккаунт Паулины Андреевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паулина Андреева

37-летняя звезда рассуждала о неизбежности болезненных перемен в жизни. Её слова приобретают особую актуальность на фоне слухов о возможном воссоединении с Фёдором Бондарчуком после громкого расставания в марте.

"Я не встречала комфортного роста. Любой рост даётся через боль, ты движешься из привычного в неизвестное, разве не страшно? Надо принять неизбежность этого процесса, принять боль, парадоксально, но становится чуть легче", — поделилась Андреева.

Актриса также раскрыла свой подход к жизни, основанный на принятии страха и движении вперёд.

"Я из тех, кто боится, но делает. […] Нет времени бояться — вперёд, вперёд, вперёд!" — заявила она.

Эти высказывания появились одновременно с сообщениями о возвращении экс-супругов к совместной жизни и публичными намёками на примирение.