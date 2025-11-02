Паулина Андреева: откровенное признание о боли и росте на фоне слухов о воссоединении с Бондарчуком

Паулина Андреева стала лицом нового номера журнала "Собака.ru", появившись на обложке в элегантном образе с полупрозрачными драпировками. В интервью изданию актриса затронула тему личностного роста через преодоление трудностей.
37-летняя звезда рассуждала о неизбежности болезненных перемен в жизни. Её слова приобретают особую актуальность на фоне слухов о возможном воссоединении с Фёдором Бондарчуком после громкого расставания в марте.
"Я не встречала комфортного роста. Любой рост даётся через боль, ты движешься из привычного в неизвестное, разве не страшно? Надо принять неизбежность этого процесса, принять боль, парадоксально, но становится чуть легче", — поделилась Андреева.
Актриса также раскрыла свой подход к жизни, основанный на принятии страха и движении вперёд.
"Я из тех, кто боится, но делает. […] Нет времени бояться — вперёд, вперёд, вперёд!" — заявила она.
Эти высказывания появились одновременно с сообщениями о возвращении экс-супругов к совместной жизни и публичными намёками на примирение.
