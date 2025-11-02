Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Голливуд усмехнулся: как самые неловкие сцены принесли актёрам мировую известность
Не боль делает мышцы сильнее: главный секрет правильных силовых тренировок
Сияющая кожа без инъекций и роскоши: как добиться эффекта богатого лица дома
Двигатели стали умнее, но не выносливее: как борьба за чистый воздух сократила срок службы ДВС
Космос умеет варить воду: астрофизики раскрыли тайну планет, где нет комет и льда
Выше только звёзды: какие отрасли лидируют по уровню зарплат
Когда батарея притворяется тёплой: простая хитрость спасёт от ледяных полов
Этот фильм Бандерас запомнил на всю жизнь: советская драма о войне оказалась сильнее любого боевика
Обычный бульон оказался сильнее лекарств: почему куриный суп действительно лечит

Паулина Андреева: откровенное признание о боли и росте на фоне слухов о воссоединении с Бондарчуком

1:14
Кино

Паулина Андреева стала лицом нового номера журнала "Собака.ru", появившись на обложке в элегантном образе с полупрозрачными драпировками. В интервью изданию актриса затронула тему личностного роста через преодоление трудностей.

Паулина Андреева
Фото: instagram by личный аккаунт Паулины Андреевой в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паулина Андреева

37-летняя звезда рассуждала о неизбежности болезненных перемен в жизни. Её слова приобретают особую актуальность на фоне слухов о возможном воссоединении с Фёдором Бондарчуком после громкого расставания в марте.

"Я не встречала комфортного роста. Любой рост даётся через боль, ты движешься из привычного в неизвестное, разве не страшно? Надо принять неизбежность этого процесса, принять боль, парадоксально, но становится чуть легче", — поделилась Андреева.

Актриса также раскрыла свой подход к жизни, основанный на принятии страха и движении вперёд.

"Я из тех, кто боится, но делает. […] Нет времени бояться — вперёд, вперёд, вперёд!" — заявила она.

Эти высказывания появились одновременно с сообщениями о возвращении экс-супругов к совместной жизни и публичными намёками на примирение.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Новости спорта
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Россия применила секретную ракету: 9М729 способна достать до Лондона
Военные новости
Россия применила секретную ракету: 9М729 способна достать до Лондона
Империя на колёсах разваливается: машина мечты сдаёт под весом собственных мифов
Авто
Империя на колёсах разваливается: машина мечты сдаёт под весом собственных мифов
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
Кто успел первым, тот уехал: автомобили разбирают онлайн быстрее, чем скидки исчезают
Зимняя проверка авто: простые шаги спасут от дорогостоящего ремонта Валерия Жемчугова Проблемы образования в России: опыт учителя с 45-летним стажем работы Виктор Пахомов США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР Любовь Степушова
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Последние материалы
Пшенник, как у бабушки в печи: сладкий вкус детства в новой версии
Бикович о противоречиях женской свободы: почему актёр видит проблему в современном обществе
Здесь зима длится до весны, а солнце светит даже в феврале: лучшие горнолыжные точки страны
Секрет раскрыт? Российские ученые нашли объяснение аномалии межзвездного объекта 3I/ATLAS
Ограбление Лувра: всплыли зловещие связи преступников — прошлое не отпускает
Кузов вырос, характер остался прежним: Audi Q3 2026 готовится удивить поклонников бренда
Смертельная ловушка в Альпах: лавина унесла жизни 5 альпинистов — что произошло
Голые стены в квартире — главный признак мёртвого интерьера: вот как это исправить
Родили откормили и свалили: эти птицы превратили заботу в форму издевательства
После удаления зуба — в реанимацию: пациентка из Красногорска столкнулась с опасным осложнением
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.