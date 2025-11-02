Бикович о противоречиях женской свободы: почему актёр видит проблему в современном обществе

Актёр Милош Бикович в YouTube-интервью с Мадонной Мур затронул тему современных гендерных отношений. Он высказал мнение о внутренних противоречиях, с которыми сталкиваются женщины в определении своей роли.
По словам артиста, общество предлагает женщине два противоположных сценария: борьбу за независимость или поиск опеки сильного партнёра. Это создаёт внутренний конфликт между социальными ожиданиями и личными желаниями.
"Женщине говорят: "Ты должна быть свободной!" И она работает с утра до ночи, заявляя: "Ты не будешь мне приказывать". Но её натура шепчет: "Как же мне нравится, когда он знает, что хочет". Она оказывается в плену противоречий, думая, что свободна. Но это не свобода", — пояснил Бикович.
Актёр подчеркнул необходимость осознанного выбора, основанного на внутренних потребностях, а не навязанных стереотипах. Он призвал к честному диалогу в отношениях и последовательности в жизненной позиции, избегая двойных стандартов.
В этом же разговоре артист высказался о своём годовалом сыне и том времени, которое посвящает наследнику.
