Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Голливуд усмехнулся: как самые неловкие сцены принесли актёрам мировую известность
Не боль делает мышцы сильнее: главный секрет правильных силовых тренировок
Сияющая кожа без инъекций и роскоши: как добиться эффекта богатого лица дома
Паулина Андреева: откровенное признание о боли и росте на фоне слухов о воссоединении с Бондарчуком
Двигатели стали умнее, но не выносливее: как борьба за чистый воздух сократила срок службы ДВС
Космос умеет варить воду: астрофизики раскрыли тайну планет, где нет комет и льда
Выше только звёзды: какие отрасли лидируют по уровню зарплат
Когда батарея притворяется тёплой: простая хитрость спасёт от ледяных полов
Этот фильм Бандерас запомнил на всю жизнь: советская драма о войне оказалась сильнее любого боевика

Бикович о противоречиях женской свободы: почему актёр видит проблему в современном обществе

1:13
Кино

Актёр Милош Бикович в YouTube-интервью с Мадонной Мур затронул тему современных гендерных отношений. Он высказал мнение о внутренних противоречиях, с которыми сталкиваются женщины в определении своей роли.

Милош Бикович
Фото: flickr by Balkan Photos, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Милош Бикович

По словам артиста, общество предлагает женщине два противоположных сценария: борьбу за независимость или поиск опеки сильного партнёра. Это создаёт внутренний конфликт между социальными ожиданиями и личными желаниями.

"Женщине говорят: "Ты должна быть свободной!" И она работает с утра до ночи, заявляя: "Ты не будешь мне приказывать". Но её натура шепчет: "Как же мне нравится, когда он знает, что хочет". Она оказывается в плену противоречий, думая, что свободна. Но это не свобода", — пояснил Бикович.

Актёр подчеркнул необходимость осознанного выбора, основанного на внутренних потребностях, а не навязанных стереотипах. Он призвал к честному диалогу в отношениях и последовательности в жизненной позиции, избегая двойных стандартов.

В этом же разговоре артист высказался о своём годовалом сыне и том времени, которое посвящает наследнику.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Новости спорта
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Россия применила секретную ракету: 9М729 способна достать до Лондона
Военные новости
Россия применила секретную ракету: 9М729 способна достать до Лондона
Империя на колёсах разваливается: машина мечты сдаёт под весом собственных мифов
Авто
Империя на колёсах разваливается: машина мечты сдаёт под весом собственных мифов
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
Кто успел первым, тот уехал: автомобили разбирают онлайн быстрее, чем скидки исчезают
Зимняя проверка авто: простые шаги спасут от дорогостоящего ремонта Валерия Жемчугова Проблемы образования в России: опыт учителя с 45-летним стажем работы Виктор Пахомов США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР Любовь Степушова
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Последние материалы
Голливуд усмехнулся: как самые неловкие сцены принесли актёрам мировую известность
Не боль делает мышцы сильнее: главный секрет правильных силовых тренировок
Сияющая кожа без инъекций и роскоши: как добиться эффекта богатого лица дома
Паулина Андреева: откровенное признание о боли и росте на фоне слухов о воссоединении с Бондарчуком
Двигатели стали умнее, но не выносливее: как борьба за чистый воздух сократила срок службы ДВС
Космос умеет варить воду: астрофизики раскрыли тайну планет, где нет комет и льда
Выше только звёзды: какие отрасли лидируют по уровню зарплат
Когда батарея притворяется тёплой: простая хитрость спасёт от ледяных полов
Этот фильм Бандерас запомнил на всю жизнь: советская драма о войне оказалась сильнее любого боевика
Обычный бульон оказался сильнее лекарств: почему куриный суп действительно лечит
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.