Охлобыстин раскрыл главное достоинство Орейро: почему актриса запомнилась на съёмках

1:06
Кино

Актёр Иван Охлобыстин высоко оценил профессиональные и личные качества Натальи Орейро после совместных съёмок. По информации из Telegram-канала Яны Чуриковой, российский артист поделился впечатлениями о работе с уругвайской звездой.

Иван Охлобытин
Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Иван Охлобытин

Охлобыстин особо отметил человеческие достоинства своей коллеги, которые, по его мнению, имеют первостепенное значение. Он признался, что именно этот аспект оставил наиболее сильное впечатление от сотрудничества.

"Она хорошая тётка, вот это самое главное. То, что она поёт, то, что она актриса, то, что она звезда, то, что она танцует, то, что она трудоголик, такой фанат своего, — это всё дополнительное к тому, что она хорошая тётка", — передаёт слова актёра Чурикова.

Съёмки картины "Письмо Деду Морозу", где оба актёра играют главные роли, завершились недавно. Охлобыстин также пожелал успеха всему творческому коллективу и выразил надежду, что Орейро останется довольна результатом совместной работы.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
