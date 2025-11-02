Харрельсон поставил точку в истории Настоящего детектива: почему актёр навсегда простился с ролью

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Кино

Актёр Вуди Харрельсон окончательно опроверг возможность своего возвращения в сериал "Настоящий детектив". В эфире шоу "Today" он категорично ответил на вопрос о повторном воплощении образа Мартина Харта.

Вуди Харрельсон
Фото: flickr by Tony Shek, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Вуди Харрельсон

Это заявление прозвучало после того, как его коллега Мэттью МакКонахи допустил участие в потенциальном проекте. МакКонахи отмечал, что рассмотрит такую возможность при наличии достойного сценария.

"Мэттью такой забавный. Если по-честному, никогда. Никаких шансов… Потому что всё получилось отлично. Мне нравится, что всё сложилось именно так, и, по-моему, съёмки нового сезона только опорочили бы это", — цитирует Харрельсона Variety.

Создатель сериала Ник Пиццолатто ранее выражал заинтересованность в разработке новой истории для дуэта детективов.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
