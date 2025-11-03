Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот завтрак выглядит как из кафе, но готовится в аэрогриле без сковороды и хлопот
Белые доспехи для сада: простое средство, которое продлевает жизнь деревьям
3 дня без кофе: что произойдет с вашим телом и разумом
Сбежавшая в Дубай блогер Лиза Миллер объявлена банкротом: детали скандала
То, что считали невозможным, оказалось правдой: океан сам греет планету — и делает это втайне от нас
Одно движение — и другое лицо: как чёлка меняет образ без радикальной стрижки
Южная Корея глазами туриста: место, где будущее уже наступило среди древних пагод
Кошка не чемодан: почему этот способ опасен для животного и как поднимать кошку правильно
Каждое движение — как глоток молодости: утренняя зарядка, которая работает как антивозрастной ритуал

В фильме Письмо Деду Морозу сбываются все детские мечты героя: Наталия Орейро — лишь начало

4:25
Кино

Премьера новогоднего семейного фильма "Письмо Деду Морозу" режиссёра Кирилла Кузина обещает стать одной из самых добрых и волшебных историй грядущего сезона. Лента выйдет в прокат 27 ноября и расскажет о человеке, чьи забытые детские мечты вдруг обретают силу и переворачивают его взрослую жизнь.

Наталия Орейро
Фото: commons.wikimedia.org by Marianagelves, https://creativecommons.org/licenses/by/1.0/
Наталия Орейро

Когда чудеса становятся реальностью

Главного героя фильма, юриста Петра Безуглова, сыграл актёр Антон Филипенко. В его жизни нет места спонтанности: строгий режим, бесконечная работа в компании отца и внутреннее одиночество после развода. Всё меняется, когда его маленький сын Ванечка (Константин Каримов) случайно находит старые письма папы, написанные когда-то Деду Морозу, и опускает их в волшебный почтовый ящик.

С этого момента всё, о чём мечтал маленький Петя, сбывается буквально: из кранов течёт лимонад, оживают игрушечные солдатики и индейцы, а в его доме появляется сама Наталия Орейро — в роли женщины, на которой он в детстве мечтал жениться. Вместе с тем начинают сбываться и те фантазии, о которых герой хотел бы забыть. Чтобы остановить нарастающий хаос, семья отправляется на поиски волшебного ящика и по дороге вспоминает, как важно не утратить способность верить в чудо.

Актёры и роли

Помимо Антона Филипенко и Наталии Орейро, в картине снялись Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Эвелина Блёданс, Зоя Бербер, Дима Билан и многие другие. Каждый персонаж добавляет в историю свою краску — от иронии до искренней трогательности.

Антон Филипенко рассказывал, что в начале фильма его персонаж Пётр — циничный и закрытый человек в стеклянной колбе. Ему было так удобнее для карьеры и социального взаимодействия с другими людьми, со своим отцом и с самим собой. Но когда начинаются чудеса с исполнением детских желаний, он уже и дерётся, и танцует, и летает.

По словам актёра, он стремился показать не просто внутреннюю трансформацию героя, а путь возвращения к самому себе. В образе Пети есть азарт, детская вера и умение радоваться мелочам — качества, которые часто теряются во взрослом мире.

Наталия Орейро — как в детской мечте

Для Наталии Орейро эта роль — особенная. Артистка появляется в фильме в образе самой себя, но с элементами волшебства и самоиронии.

Орейро призналась, что с детства мечтала примерить на себя роль Снегурочки и всегда с восхищением слушала истории о Деде Морозе. Съёмки в российском фильме стали для неё возможностью почувствовать ту самую сказку, в которую она верила ребёнком.

Актриса признавалась, что самые сильные её желания сбылись: она стала актрисой, много путешествовала и снималась в других странах, однако она даже не представляла, что её узнают и будут любить в России.

Технологии и эффекты

В фильме активно использовались компьютерная графика и спецэффекты. Команда Magic Factory Animation оживила игрушечных персонажей и добавила сценам визуальной магии. Каждый кадр продуман до мелочей — от заснеженных улиц до фантазийных эпизодов, где воплощаются мечты маленького Пети.

Операторская работа помогла создать особую атмосферу: зритель будто переносится из холодной взрослой реальности в тёплый мир детских грёз.

Почему стоит посмотреть

"Письмо Деду Морозу" — это не просто семейная комедия. Это история о том, как важно помнить свои мечты, какими бы наивными они ни казались, ведь в каждом человеке живёт ребёнок, который верит в чудо.

Картину можно сравнить с современными классическими новогодними лентами вроде "Полярного экспресса" или "Семьи по обмену" — она обещает подарить зрителям смех, слёзы, лёгкую ностальгию и праздничное настроение.

И если вы давно перестали писать письма Деду Морозу, возможно, пришло время вспомнить, чего вы на самом деле хотите. Ведь, как уверяет команда фильма, чудеса случаются именно тогда, когда мы в них верим.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
В США изучают возможность новой волны долларизации мировой экономики
Валютный
В США изучают возможность новой волны долларизации мировой экономики
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Наука и техника
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Невидимый шёпот континента: под толщей льда проснулся неизвестный источник энергии
Наука и техника
Невидимый шёпот континента: под толщей льда проснулся неизвестный источник энергии
Популярное
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю

В ясный полдень небо манит взглядом: золотистый шар Солнца кажется уютным спутником, а Луна — скромным акцентом на фоне лазури.

Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Авто, которые почти не теряют в цене: редкий список моделей, сохраняющих стоимость годами
Россия перекрыла кран: что означает аннулирование энергетического соглашения с Финляндией
832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров Как нас и наш кошелек водят за нос: хитрости кафе, аптек, баров и магазинов Олег Володин
Зрители в гневе: как Пьеха и Понаровская запятнали победу Поющих гитар в финале ВИА Суперстар
В США изучают возможность новой волны долларизации мировой экономики
Европа в хаосе: тысячи рейсов отменены, пассажиры заперты в аэропортах
Европа в хаосе: тысячи рейсов отменены, пассажиры заперты в аэропортах
Последние материалы
Одно движение — и другое лицо: как чёлка меняет образ без радикальной стрижки
В фильме Письмо Деду Морозу сбываются все детские мечты героя: Наталия Орейро — лишь начало
Южная Корея глазами туриста: место, где будущее уже наступило среди древних пагод
Кошка не чемодан: почему этот способ опасен для животного и как поднимать кошку правильно
Каждое движение — как глоток молодости: утренняя зарядка, которая работает как антивозрастной ритуал
Бассейн будто стирает лишние килограммы — но причина заставляет насторожиться
Пар в плену стекла: одно движение полотенцем — и посуда сухая, как под солнцем
Новый фильм Кэтрин Бигелоу Дом из динамита: как журналистика и кино объединились
Цена свободы: во сколько американцам уже обошлись тарифы Трампа
Трамп раскрыл карты: ядерная мощь России и Китая вызвала шок в США — к чему идёт мир
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.