Русский актёр, покоривший Голливуд, чуть не утонул в Чёрном море: интересные факты о Юре Борисове

Одним из самых ярких и востребованных актёров российского кино стал Юра Борисов. Его фильмография насчитывает более 70 работ, и с каждым годом он становится всё более известным и признанным как в России, так и за рубежом. Одним из самых ярких этапов в его карьере стало участие в американском проекте "Анора", где за свою роль он был номинирован на премии "Оскар" и "Золотой глобус". В 2025 году зрители увидели его в исторической драме Андрея Кончаловского "Хроники русской революции".

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Sun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Юра Борисов

Путь к успеху

В актёрскую профессию Юра Борисов пришёл не сразу. Его юность была посвящена футболу — он играл за юношескую команду родного Реутова и участвовал в региональных соревнованиях. Однако травма, полученная во время игры, заставила задуматься о смене жизненного пути. Сначала он увлёкся эзотерикой, а затем пришёл к христианству, став достаточно религиозным человеком. Однако с течением времени он осознал, что фанатизм и слепое следование религиозным догмам не для него, и решил оставить эту часть своей жизни. Несмотря на это, вера в Бога осталась с ним, и он старается поддерживать духовную связь, но без приверженности к институтам.

Опасности на съёмках

Съёмки в кино — это не только творчество, но и риск. Юра Борисов стал жертвой одной из таких опасностей на съёмках фильма в Абхазии. Оказавшись в Чёрном море, актёр едва не утонул. Его герой по сценарию должен был плыть за лодкой, но, несмотря на свои навыки плавания, Борисов оказался в критической ситуации. Лодка ушла слишком далеко, а мотор катера заглох. В тот момент актёр почти потерял силы, но сумел справиться с собой и добраться до берега. Это событие стало для него важным уроком, напомнив о хрупкости человеческой жизни.

Таланты и увлечения

Юра Борисов обладает не только актёрским мастерством, но и разнообразными увлечениями. В детстве он занимался бальными танцами, но со временем его интерес к этому занятию угас, и он оставил хореографические тренировки. Однако его спортивная подготовка сыграла важную роль в карьере актёра, помогая ему выполнять трюки без помощи каскадёров, что особенно важно при съёмках сцен с физическими нагрузками, как, например, в фильме "Капитан Волконогов бежал".

Кроме того, футбол в юности оставил свой след в актёрской карьере. Борисов легко выполнял сложные беговые сцены и демонстрировал выносливость, что также сыграло важную роль при съёмках в упомянутом фильме, где ему пришлось много бегать и прыгать.

Семья и личная жизнь

Знакомство Юры Борисова с будущей супругой Анной Шевчук произошло во время вступительных экзаменов в театральное училище. Несмотря на разницу в возрасте, Юра влюбился в Анну с первого взгляда, и, хотя между ними была некоторая дистанция, он продолжал добиваться её внимания. Спустя несколько лет, в 2014 году, они сыграли свадьбу. В браке у них подрастают две дочери — Марфа и Акулина.

Неожиданные образы

Образы, которые создал Юра Борисов на экране, очень разнообразные. Он играл и эксцентричных музыкантов, и военных, и даже Пушкина. В новом проекте "Хроники русской революции", где он сыграл роль Михаила Прохорова — молодого офицера, который оказывается в эпицентре революционных событий, он продолжает удивлять зрителей своим разноплановым талантом.

Юра Борисов — актёр, который не боится рисковать, пробовать новое и показывать зрителю свою многогранность, в том числе через нестандартные роли. Его путь в кино — это история упорства, саморазвития и, конечно же, настоящего таланта.

Интересные факты