Ирина Горбачёва раскрыла страшную тайну детства: молчание сломало её жизнь

Ирина Горбачёва на "Форуме Будущего" в Екатеринбурге обратилась к личной истории, связанной с потерей матери в девятилетнем возрасте.

Фото: Telegram by Telegram-канал Ирины Горбачёвой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ирина Горбачёва

Как сообщает "КП-Екатеринбург", актриса рассказала о семейном молчании вокруг этой трагедии.

"В результате каждый остался наедине со своим горем и проживал его самостоятельно, а всё-таки человеку нужен человек, особенно в трудные времена", — поделилась Горбачёва.

По её словам, последствия этого молчания она преодолевала много лет.

Актриса отметила, что сейчас сознательно позволяет себе открыто выражать чувства. Она считает важным давать волю эмоциям в момент их возникновения, а не копить переживания.

"А всё идет из детства, когда нас учат: "Ну-ка тихо! Не кричи, не позорь маму". Да пусть орёт, ему больно сейчас!" — заключила звезда кино.

Не так давно актриса рассказала о травмирующем опыте посещения гинеколога в подростковом возрасте.