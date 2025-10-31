Кинопроект Мадрида: зачем город инвестирует в фильм Вуди Аллена

Правительство Мадрида под руководством Изабель Диас Аюсо утвердило финансирование новой картины Вуди Аллена "Wasp 2026". Общий объём инвестиций составит 1,5 миллиона евро.

Фото: commons.wikimedia.org by Bernard Boyé, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Вуди Аллен

Средства будут распределяться поэтапно до конца 2027 года в рамках кампании по укреплению туристического имиджа столицы. Согласно условиям соглашения, лента должна содержать название города и продвигаться на международных кинофестивалях.

"Это стратегическое вложение в культурный капитал Мадрида", — отметили в городской администрации.

Подобный подход ранее доказал эффективность на примере Барселоны, привлекшей внимание зрителей после выхода фильма "Вики Кристина Барселона".

Проект станет первой работой режиссёра после картины "Великая ирония". Съёмки пройдут в различных районах города, который станет полноценным героем новой истории Аллена.