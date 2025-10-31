Кинопроект Мадрида: зачем город инвестирует в фильм Вуди Аллена

Правительство Мадрида под руководством Изабель Диас Аюсо утвердило финансирование новой картины Вуди Аллена "Wasp 2026". Общий объём инвестиций составит 1,5 миллиона евро.
Средства будут распределяться поэтапно до конца 2027 года в рамках кампании по укреплению туристического имиджа столицы. Согласно условиям соглашения, лента должна содержать название города и продвигаться на международных кинофестивалях.
"Это стратегическое вложение в культурный капитал Мадрида", — отметили в городской администрации.
Подобный подход ранее доказал эффективность на примере Барселоны, привлекшей внимание зрителей после выхода фильма "Вики Кристина Барселона".
Проект станет первой работой режиссёра после картины "Великая ирония". Съёмки пройдут в различных районах города, который станет полноценным героем новой истории Аллена.
