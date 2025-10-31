Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Интерьер без визуального шума: способы спрятать косметику в ванной красиво и удобно
Сквозь толпу равнодушия: Собчак поражена поступком жены Урганта – вот что произошло
Болезнь, которую можно увидеть в зеркале: как не пропустить первые признаки меланомы
Зимой не замерзнуть, а выглядеть стильно: выбираем шарф, который станет акцентом образа
СМС не приходят: правда и слухи о сбое Telegram, которые взбудоражили сеть
Машина, которая сбрасывает дождь: как научить стекло самоочищаться от влаги
Эти парфюмеры сада отпугивают вредителей ароматом — и пахнут победным урожаем
Битва за безопасный стол: почему Европа избегает американского мяса
Эмпатия в тёмные времена: почему Билли Айлиш потребовала от миллиардеров раскошелиться

Лучшие фильмы о мести в преддверии Хэллоуина: почему эта тема остаётся вечной

Кино

В преддверии Хэллоуина составлен список из кинокартин, объединённых одной из самых тёмных тем. Речь идёт о фильмах о мести, где главные герои идут на крайние меры для достижения справедливости. Эти ленты показывают, как болезненное желание возмездия может поглотить человека.

Человек с киноплёнкой
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек с киноплёнкой

Жанр фильмов о мести существует отдельно от ужасов или триллеров. Он раскрывает широкую гамму эмоций через призму человеческой одержимости. Герои этих картин часто чувствуют себя униженными и находят способ выразить свой гнев.

"Месть — это блюдо, которое подают холодным. Лучшие фильмы о мести иногда доминируются волей к тому, чтобы сокрушить других, беря верх над теми, кто вас недооценил", — отмечают авторы Voque France.

В список вошли разножанровые работы разных десятилетий. Среди них — классика вроде "Леди Евы" Престона Стёрджеса и "Сабрины" Билли Уайлдера, культовые хорроры "Кэрри" и современные триллеры "Исчезнувшая" и "Девушка, подающая надежды".

Каждая картина демонстрирует уникальный взгляд на идею возмездия, что подтверждает её неослабевающую актуальность в кинематографе.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Авто
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Военные новости
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Новый тренд в интерьере, о котором шепчутся дизайнеры: кухня который не выйдет из моды десятилетиями
Недвижимость
Новый тренд в интерьере, о котором шепчутся дизайнеры: кухня который не выйдет из моды десятилетиями
Популярное
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о переговорах Киева с Парижем по поставке Rafale.

Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом Игорь Буккер Тайный замысел Трампа: раскроет ли Пентагон новое супероружие. Интрига нарастает Любовь Степушова Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
Последние материалы
Грызуны атакуют зимой: способы, заставляющие крыс и мышей покинуть дом навсегда
Этот маникюр вернулся в моду — он удивит вас своей элегантностью и стильностью
Электронный Эльдорадо: старые гаджеты таят золотые запасы — как добыть их
Тимоти Шаламе – новый фаворит? Прогнозы на Оскар-2026 после провала Крушащей машины
Разборки продолжаются: почему Соседов считает, что Люсе Чеботиной нужен курс психотерапии
Опасный газ возвращается: под морским дном Арктики просыпается древний источник потепления
Ночные тусовки Биковича: как актёр проводит время с сыном
Хотите сохранить стройность и энергию после 50? Вот японский секрет, который удивил весь мир
Самая дорогая дверь в магазине может оказаться худшей: парадокс, о котором забывают покупатели
Проще не бывает: болгарский кекс из 6 ингредиентов — почему он так популярен
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.