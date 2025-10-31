Тимоти Шаламе – новый фаворит? Прогнозы на Оскар-2026 после провала Крушащей машины

Гонка за награду "Лучший актёр" на "Оскаре-2026" претерпела серьёзные изменения после неудачного релиза одной из ключевых картин сезона.

Фото: flickr.com by Prayitno, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Оскар

Согласно последнему прогнозу, опубликованному ScreenRant, в пятёрку главных претендентов на номинацию вошли Тимоти Шаламе ("Марти Великолепный"), Леонардо ДиКаприо ("Битва за битвой"), Вагнер Моура ("Секретный агент"), Итан Хоук ("Голубая луна") и Майкл Б. Джордан ("Грешники"). Наиболее заметным изменением стало выбывание из предполагаемого списка Дуэйна Джонсона, чья драма "Крушащая машина" не оправдала ожиданий после выхода.

Изначально Джонсон считался практически гарантированным номинантом за свой драматический поворот в роли бойца ММА Марка Керра. Однако смешанные отзывы и провал в прокате поставили под вопрос возможность номинации, даже несмотря на положительные оценки его актёрской работы.

"С провалом фильма вопрос теперь в том, достаточно ли хороша игра Джонсона, чтобы Академия наградила её, проигнорировав остальную часть фильма", — констатирует издание.

На этом фоне укрепились позиции Итана Хоука, который ранее никогда не номинировался в главной актёрской категории, и Тимоти Шаламе. Шаламе, по мнению экспертов, не только уверенно идёт к номинации, но и может стать главным фаворитом всей гонки. Его роль в спортивной драме "Марти Великолепный" от студии A24, имеющей впечатляющий послужной список побед в этой категории, производит сильнейшее впечатление на отраслевых специалистов.

Однако до оглашения номинаций 22 января 2026 года ситуация может ещё не раз измениться. В списке потенциальных претендентов остаются такие звёзды, как Джереми Аллен Уайт, Дэниел Дэй-Льюис и Колин Фаррелл, чьи шансы будут зависеть от успеха их картин в ходе продолжающегося фестивального и наградного сезона.