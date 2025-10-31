Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Болезнь, которую можно увидеть в зеркале: как не пропустить первые признаки меланомы
Зимой не замерзнуть, а выглядеть стильно: выбираем шарф, который станет акцентом образа
СМС не приходят: правда и слухи о сбое Telegram, которые взбудоражили сеть
Машина, которая сбрасывает дождь: как научить стекло самоочищаться от влаги
Эти парфюмеры сада отпугивают вредителей ароматом — и пахнут победным урожаем
Битва за безопасный стол: почему Европа избегает американского мяса
Эмпатия в тёмные времена: почему Билли Айлиш потребовала от миллиардеров раскошелиться
Кошки чувствуют рак и инфаркт раньше врачей: как питомцы замечают болезнь за месяцы до диагноза
Грызуны атакуют зимой: способы, заставляющие крыс и мышей покинуть дом навсегда

Тимоти Шаламе – новый фаворит? Прогнозы на Оскар-2026 после провала Крушащей машины

Кино

Гонка за награду "Лучший актёр" на "Оскаре-2026" претерпела серьёзные изменения после неудачного релиза одной из ключевых картин сезона.

Оскар
Фото: flickr.com by Prayitno, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Оскар

Согласно последнему прогнозу, опубликованному ScreenRant, в пятёрку главных претендентов на номинацию вошли Тимоти Шаламе ("Марти Великолепный"), Леонардо ДиКаприо ("Битва за битвой"), Вагнер Моура ("Секретный агент"), Итан Хоук ("Голубая луна") и Майкл Б. Джордан ("Грешники"). Наиболее заметным изменением стало выбывание из предполагаемого списка Дуэйна Джонсона, чья драма "Крушащая машина" не оправдала ожиданий после выхода.

Изначально Джонсон считался практически гарантированным номинантом за свой драматический поворот в роли бойца ММА Марка Керра. Однако смешанные отзывы и провал в прокате поставили под вопрос возможность номинации, даже несмотря на положительные оценки его актёрской работы.

"С провалом фильма вопрос теперь в том, достаточно ли хороша игра Джонсона, чтобы Академия наградила её, проигнорировав остальную часть фильма", — констатирует издание.

На этом фоне укрепились позиции Итана Хоука, который ранее никогда не номинировался в главной актёрской категории, и Тимоти Шаламе. Шаламе, по мнению экспертов, не только уверенно идёт к номинации, но и может стать главным фаворитом всей гонки. Его роль в спортивной драме "Марти Великолепный" от студии A24, имеющей впечатляющий послужной список побед в этой категории, производит сильнейшее впечатление на отраслевых специалистов.

Однако до оглашения номинаций 22 января 2026 года ситуация может ещё не раз измениться. В списке потенциальных претендентов остаются такие звёзды, как Джереми Аллен Уайт, Дэниел Дэй-Льюис и Колин Фаррелл, чьи шансы будут зависеть от успеха их картин в ходе продолжающегося фестивального и наградного сезона.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Военные новости
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
7 оттенков лака, которые стирают возраст с рук: выбор мастеров для женщин старше 50 лет
Красота и стиль
7 оттенков лака, которые стирают возраст с рук: выбор мастеров для женщин старше 50 лет
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Мир. Новости мира
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Популярное
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о переговорах Киева с Парижем по поставке Rafale.

Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом Игорь Буккер Тайный замысел Трампа: раскроет ли Пентагон новое супероружие. Интрига нарастает Любовь Степушова Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
Последние материалы
Грызуны атакуют зимой: способы, заставляющие крыс и мышей покинуть дом навсегда
Этот маникюр вернулся в моду — он удивит вас своей элегантностью и стильностью
Электронный Эльдорадо: старые гаджеты таят золотые запасы — как добыть их
Тимоти Шаламе – новый фаворит? Прогнозы на Оскар-2026 после провала Крушащей машины
Разборки продолжаются: почему Соседов считает, что Люсе Чеботиной нужен курс психотерапии
Опасный газ возвращается: под морским дном Арктики просыпается древний источник потепления
Ночные тусовки Биковича: как актёр проводит время с сыном
Хотите сохранить стройность и энергию после 50? Вот японский секрет, который удивил весь мир
Самая дорогая дверь в магазине может оказаться худшей: парадокс, о котором забывают покупатели
Проще не бывает: болгарский кекс из 6 ингредиентов — почему он так популярен
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.