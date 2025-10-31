Одиссея станет самым личным проектом Кристофера Нолана: почему эпос идеально подходит режиссёру

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:43
Кино

Кристофер Нолан вовсю работает над экранизацией "Одиссеи", и, по мнению кинокритиков, этот проект имеет все шансы стать самой характерной лентой в его фильмографии.

Кристофер Нолан
Фото: commons.wikimedia.org by Cristiano Betta, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кристофер Нолан

Анализ исходного материала показывает поразительное совпадение тем и нарративных приёмов режиссёра с каноническим эпосом. Центральная фигура Одиссея — блестящего, но глубоко уязвимого стратега — идеально вписывается в череду "трагических гениев" Нолана, от Доминика Кобба до Роберта Оппенгеймера.

Структура оригинала предоставляет режиссёру неограниченное поле для экспериментов со временем. "Одиссея" изначально построена на воспоминаниях и рассказах, что открывает путь для фирменных нолановских инверсий, как в "Помни" или "Начале". Как отмечает кинопортал Collider, "многие события в истории пересказываются другим персонажам, и Нолан может обыграть это в своей подаче".

"Нолан, кажется, притягивает главных героев, которые сломлены или испорчены, несмотря на все их таланты и навыки, и это идеально отражается в Одиссее", — констатирует издание.

Эпос также позволяет совместить интеллектуальную глубину с визуальной масштабностью, используя как практические эффекты, так и передовые технологии съёмки.

Фильм обещает стать не просто адаптацией, а рефлексией Нолана о природе повествования. Тема силы мифа, манипуляции историей и цены славы, проходящая через все его работы, найдёт в древнем эпосе идеальное воплощение. Это проект, где режиссёр сможет говорить на привычные темы, но в беспрецедентном историческом и визуальном контексте.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
