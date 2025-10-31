Планы Андреасяна на будущее: почему режиссёр хочет завершить карьеру

Сарик Андреасян опубликовал в социальной сети Instagram* ироничное обращение к подписчикам. Режиссёр признался, что всё чаще сталкивается с восприятием его как супруга актрисы, а не профессионала.

Он рассказал, что накануне к нему подбежали на улице со словам, что он "муж актрисы Лизы Моряк". Эта ситуация стала для него поводом задуматься о смене приоритетов.

Режиссёр отметил, что надеется на момент, когда сможет отказаться от интенсивной работы.

"Надеюсь, когда-нибудь я достигну уровня, при котором работать будет только жена, а я смогу наслаждаться жизнью на Мальдивах", — с юмором заявил он.

