Планы Андреасяна на будущее: почему режиссёр хочет завершить карьеру

Сарик Андреасян опубликовал в социальной сети Instagram* ироничное обращение к подписчикам. Режиссёр признался, что всё чаще сталкивается с восприятием его как супруга актрисы, а не профессионала.
Он рассказал, что накануне к нему подбежали на улице со словам, что он "муж актрисы Лизы Моряк". Эта ситуация стала для него поводом задуматься о смене приоритетов.
Режиссёр отметил, что надеется на момент, когда сможет отказаться от интенсивной работы.
"Надеюсь, когда-нибудь я достигну уровня, при котором работать будет только жена, а я смогу наслаждаться жизнью на Мальдивах", — с юмором заявил он.
Актриса Лиза Моряк объяснила, почему отказывается от обнажённых сцен в кино. По её словам, это связано с требованием супруга.
* соцсеть Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о переговорах Киева с Парижем по поставке Rafale.