Два года ожидания: Анна Пересильд о том, как получила роль мечты в Алисе в Стране чудес

Анна Пересильд в мини-интервью стилисту Алеко перед премьерой "Алисы в Стране чудес" рассказала о пути к своей героине. Актриса появилась в готовом образе, ожидая лишь облачения в белое платье с полупрозрачной накидкой.
Пересильд призналась, что является давней поклонницей произведения Кэрролла. После первых проб ответа не последовало, что её расстроило.
"Спустя год или полтора мне ещё раз приходит предложение о роли Алисы. Это мечта моя, которая сбылась", — заявила она.
По словам Пересильд, её версия героини более самодостаточна и погружена в собственные мысли.
Отдельно актриса отметила работу с Ваней Дмитриенко над саундтреком к фильму. Она подчеркнула его режиссёрское образование, которое проявилось в скрупулёзном подходе к съёмке визуального сопровождения для их совместной композиции.
