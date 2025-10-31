Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Проблемы Преснякова в США: почему внук Пугачёвой не может открыть окно в своей квартире
Боль расставания не вечна: эти шаги помогут отпустить прошлое и начать новую жизнь
Возвращение Никиты Преснякова в Россию: что мешает внуку Пугачёвой попрощаться с США
Два колеса — как два крыла: почему в детстве именно велосипед учит свободе, смелости и уверенности
Значок потускнел, а с ним и статус владельца: простое средство возвращает блеск за минуты
Кухня будет выглядеть дёшево: роковая ошибка при выборе высоты плиты, которую уже не исправить
Ночная тоска накрывает? Узнайте, как гормоны диктуют ваше настроение после заката
Восходящая звезда мирового экспорта: индийский рис готовится к триумфальному шествию по миру
Имя, которое снова отправится в тур: вдова Шатунова готовит путешествие его бренда

Два года ожидания: Анна Пересильд о том, как получила роль мечты в Алисе в Стране чудес

0:57
Кино

Анна Пересильд в мини-интервью стилисту Алеко перед премьерой "Алисы в Стране чудес" рассказала о пути к своей героине. Актриса появилась в готовом образе, ожидая лишь облачения в белое платье с полупрозрачной накидкой.

Анна Пересильд
Фото: СТС by Кино в деталях, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Анна Пересильд

Пересильд призналась, что является давней поклонницей произведения Кэрролла. После первых проб ответа не последовало, что её расстроило.

"Спустя год или полтора мне ещё раз приходит предложение о роли Алисы. Это мечта моя, которая сбылась", — заявила она.

По словам Пересильд, её версия героини более самодостаточна и погружена в собственные мысли.

Отдельно актриса отметила работу с Ваней Дмитриенко над саундтреком к фильму. Она подчеркнула его режиссёрское образование, которое проявилось в скрупулёзном подходе к съёмке визуального сопровождения для их совместной композиции.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
Сейчас читают
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Садоводство, цветоводство
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Мир. Новости мира
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Авто
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Популярное
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о переговорах Киева с Парижем по поставке Rafale.

Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом Игорь Буккер Тайный замысел Трампа: раскроет ли Пентагон новое супероружие. Интрига нарастает Любовь Степушова Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
Последние материалы
Ночная тоска накрывает? Узнайте, как гормоны диктуют ваше настроение после заката
Восходящая звезда мирового экспорта: индийский рис готовится к триумфальному шествию по миру
Имя, которое снова отправится в тур: вдова Шатунова готовит путешествие его бренда
Стиль и безопасность в одном: как найти идеальный ошейник для четвероногого друга
Привет из Европы: Мария Погребняк объяснила, почему любит праздник Хэллоуин
Планета теряет свой холодильник: Арктика вступила в состояние, которого никогда не было
Массаж губ после увеличения: секрет идеальной формы без отеков и неровностей
Вы щадите колени — а они отвечают болью: парадокс, о котором никто не говорит
Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом
Лепс требует особого: инсайдеры раскрыли детали райдера певца — несколько литров элитного алкоголя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.